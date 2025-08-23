Concluye cursos de verano “Brinca, Crea y Explora” en Jesús María

Redacción

Jesús María, Ags.-Con gran éxito concluyó el curso de verano “Brinca, crea y explora”, en el que participaron alrededor de 200 niñas y niños de entre 6 y 13 años, quienes durante varias semanas disfrutaron de actividades diseñadas para fomentar su aprendizaje, creatividad y convivencia en esta temporada vacacional.

En este divertido curso de verano, organizado por el Gobierno Municipal de Jesús María y con la participación de sus distintas instancias, las y los menores realizaron talleres de repostería, reciclaje, concientización sobre la cultura del agua y el cuidado del medio ambiente, además de practicar deportes y divertirse con experimentos científicos que despertaron su curiosidad.

Como parte de la experiencia totalmente gratuita, los participantes también tuvieron la oportunidad de conocer al grupo canino K9 de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Jesús María, donde presenciaron demostraciones de detección de narcóticos, guardia y protección, así como charlas sobre autocuidado y prevención.

En la ceremonia de clausura, la presidenta del Sistema DIF Municipal, Silvia de la Cruz, reconoció la importancia de ofrecer a la niñez espacios seguros, recreativos y llenos de aprendizaje “Cada niña y cada niño merece vivir un verano lleno de alegría, rodeado de experiencias que los hagan crecer en conocimiento, pero sobre todo en valores. Para nosotros es una prioridad abrir estos espacios donde puedan sentirse protegidos, motivados y felices”, expresó, dirigiéndose a los menores que felices regresarán a casa tras pasar un curso de verano divertido y lleno de conocimiento.