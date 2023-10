Conciertos de Luis Miguel en Acapulco podrían cancelarse

Redacción

Ciudad de México.-Luis Miguel volvió con todo a los escenarios tras varios años de ausencia. Su gira que comenzó este año 2023 en Argentina ha recorrido ya varias importantes ciudades de Latinoamérica. Dentro de unas cuántas semanas, El Sol de México iniciará su tour por nuestro país, donde tiene dos fechas para Acapulco: el 27 y 28 de diciembre.

Te puede interesar:Quiénes son los famosos que tienen casa en Acapulco y en cuánto las rentan

No obstante, durante las primeras horas del 25 de octubre, el Huracán Otis azotó el Guerrero y dejó fuertes estragos en el puerto de Acapulco. Esto ha ocasionado que muchos eventos que se tenían agendados en la turística ciudad para lo que queda del año se vean en una situación incierta.

Acapulco se encuentra fuertemente devastado. Casas y hoteles están completamente destruidos. Las calles y las avenidas son apenas transitables y el desastre ha afectado duramente al puerto a nivel económico. También, los ciudadanos de la costa han tenido problemas relacionados con la energía eléctrica y la señal telefónica y de internet.

Los conciertos que Luis Miguel tiene agendados para el puerto tienen como sede a la Arena GNP de Acapulco. Sin embargo, con la situación del desastre natural es altamente posible que no se lleven a cabo.

Así quedó la Arena GNP de Acapulco tras el golpe del huracán Otis

Una vista satelital muestra la Arena GNP Seguros después del huracán Otis, en Acapulco, México, 26 de octubre de 2023. Maxar Technologies/Distribuida vía REUTERS

Con capacidad para más de 13 mil personas, el recinto para juegos de tenis y conciertos hoy se encuentra en ruinas. Gracias a las imágenes aéreas y satelitales que han transmitido diversos medios de comunicación así como información de las personas que se encuentran en la zona del desastre, sabemos que la la cancha de la arena está completamente inundada y las gradas de ésta están destruidas. También, los accesos al recinto así como el área que lo rodea está lleno de agua.

Te puede interesar:Así quedó la casa de Luis Miguel en Acapulco tras el paso del Huracán Otis | VIDEO

La empresa propietaria de la Arena GNP no ha dado información oficial sobre los eventos que sucederían durante el último tramo del año y el inicio del siguiente, pero dada la situación que ha afectado duramente a la Zona Diamante de Acapulco, es casi un hecho que, al menos, todos éstos podrían ser reprogramados.

Luis Miguel tiene las fechas de su gira bastante bien delimitadas. Su tour 2023 tiene como última fecha anunciada en Estados Unidos, para el 16 de junio del 2024, y no hay datos de que una posible expansión de la misma.

Tan sólo en Acapulco, los daños provocados por el desastre natural podrían ascender hasta los 15 mil millones de dólares. El huracán Otis, de categoría 5, devastó al puerto con brutales vientos de 260 kilómetros por hora y rachas que llegaron hasta los 315 kilómetros por hora.

Así se veía la Arena GNP antes de la devastación provocada por el huracán Otis Maxar Technologies/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. MUST NOT OBSCURE LOGO

Otros eventos que podrían quedar cancelados por el paso del huracán Otis en Acapulco

Para el sábado 4 de noviembre se tiene agendado un concierto del dueto Ha Ash en la Arena GNP Seguros. La agrupación de música pop no ha confirmado la cancelación de su concierto, no obstante, todavía se pueden comprar boletos en la página de Ticketmaster. Se espera que se anuncie su cancelación dentro de los próximos días.

Gloria Trevi también es una de las artistas afectadas por el huracán Otis, pues tenía una concierto programado en la afectada arena, para el próximo domingo 19 de noviembre.

Pandora & Flans se presentarían el 28 de noviembre en el puerto de Acapulco, en el Fórum del Mundo Imperial, sin embargo ya han anunciado que el show tendrá que reprogramarse: Lamentamos profundamente este suceso y nos solidarizarnos con nuestro público guerrerense, esperando verlos pronto. Nuestro equipo se encuentra trabajando para la reprogramación de este concierto. Les pedimos estar atentos a nuestras redes sociales donde se anunciará la nueva fecha”, escribieron en un comunicado.

Con información de Infobae