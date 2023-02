Con un clic, cambia tu crédito de Salarios Mínimos a Pesos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aprovecha que Responsabilidad Compartida es un programa permanente y que puedes realizar la conversión de tu crédito a partir del día 9 de cada mes en Mi Cuenta Infonavit.

Tienes un Crédito Infonavit en Veces Salario Mínimo (VSM) y aún no lo has cambiado a pesos, ¿qué esperas?, recuerda que es rápido y sencillo a través de la Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida, desde Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx).

Accede a distintos beneficios:

Certeza sobre tu pago mensual y cuándo terminarás de pagar tu crédito.

Sin ajustes anuales ligados al aumento del salario mínimo o la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Mensualidades y saldos fijos durante todo el plazo del financiamiento.

Tasa de interés fija, dependiendo de tu ingreso mensual.

La aportación de tu empleador o empleadora se abona directamente al monto del capital de la deuda.

Para realizar tu cambio debes estar registrado en Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx), la llave de acceso para realizar trámites del Infonavit desde la comodidad de tu casa o trabajo.

Si aún no estás dado de alta, puedes hacerlo con tu CURP, RFC y Número de Seguridad Social (NSS); además de proporcionar tu número telefónico y un correo electrónico (que no sea de tu trabajo).

Convierte así tu crédito de VSM a pesos:

Entra a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx).

Elige la pestaña Mi Crédito y después Responsabilidad Compartida.

Ingresa el estado y el código postal de la vivienda.

Revisa y compara las distintas opciones de conversión que ofrece el programa.

Confirma el trámite y guarda la Carta de Bienvenida con el monto de la nueva mensualidad.

Recuerda que este trámite lo puedes hacer entre el noveno y el último día de cada mes, periodo en el cual se habilita la Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida.

Conoce todo lo que necesitas saber sobre créditos, trámites y servicios del Infonavit, de manera sencilla y clara en infonavitfacil.mx.