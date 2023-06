Con todo le dan en redes a Lilly Téllez por criticar lenguaje inclusivo

Redacción

México.- Tras decir que la palabra “todes” está mal usada, la senadora y aspirante a la presidencia de la República, Lilly Téllez, causó polémica.

Fue a través de su cuenta de Twitter, que la senadora escribió sobre el lenguaje inclusivo, el cual se utiliza para dar reconocimiento a las diferentes identidades sexogenéricas, y en su publicación se lee: “no se dice todes, se dice todos. Que siempre sea motivo de orgullo hablar correctamente”.

En otro tuit, la senadora volvió a corregir al medio El Universal por “el mal uso del lenguaje”; en respuesta a su tuit, Citlalli Hernández, secretaria general del Morena le indicó a Téllez que la humanidad tiene diversidad y se debe mencionar.

En este sentido indicó: “se dice todas, todos y todes. Porque la humanidad tiene diversidad, te guste o no, es una realidad y hay que mencionarles”.

Cabe mencionar que Hernández, no fue la única que criticó a la senadora panista, las reacciones, sobre todo negativas, no se hicieron esperar: “No se dice senadora, se dice la que nunca será presidenta”, escribió la cuenta La Grupx; en tanto que @saulnpepeer dijo: “No se trata de hablar correcta o incorrectamente. La gravedad del asunto no radica en un error gramatical o sintáctico estrictamente; ojalá sólo fuera eso. El asunto trata de que no permitamos jamás que construyan para nosotros una realidad retorcida a través del lenguaje”.

Vale destacar que, en el pasado, Téllez ha mostrado afinidad por “los valores tradicionales y la familia natural” y se ha declarado militante de la derecha conservadora a la que ella llama “derecha moderna”.

Recordado que en el pasado se ha posicionado en contra de las personas transgénero, especialmente de las infancias; pues en un tuit publicado en abril indicó: “respetar las preferencias sexuales de cada quien, cuando está en circunstancias de decidirlo, no está a discusión”.

*Con información de Reporte Índigo.