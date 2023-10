Con suficiencia de energía Aguascalientes, para abastecer a la industria: Sedecyt

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Asegura el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología Manuel Alejandro González Martínez que Aguascalientes cuenta por el momento con energía eléctrica suficiente para abastecer a la industria establecida y para las nuevas empresas que se van incorporando.

“Tenemos una capacidad instalada disponible que ronda el 25% de nuestras subestaciones”, presumió.

Dijo que no se han frenado inversiones por el tema de energía eléctrica, pero advirtió que se deberá seguir invirtiendo en los próximos años en materia de energía para garantizar el abasto.

“Si no hacemos inversiones sin duda ese 25% que tenemos se iría agotando, por lo que ya estamos trabajando en ello”, adelantó.

González Martínez habló de una nueva subestación hacia la comunidad del Puertecito de la Virgen con inversión de la Comisión Federal de Electricidad y una más con recurso particular en el parque industrial Finsa al sur de la ciudad que vendrá a dar oxígeno a las empresa se que ahí se encuentran.