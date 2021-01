Con polémico penal gana Rayos a San Luis

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Anoche en el Estadio Victoria, los Rayos del Necaxa recibieron al Atlético de San Luis en duelo correspondiente a la jornada 2 del torneo Guard1anes 2021. Con

la presencia de su gente en la tribuna, Necaxa se impuso por marcador de un gol a cero, el tanto fue cortesía de Ian González.

José Guadalupe Cruz alineó con Ángel Malagón; Julio González, Mario de Luna, Unai Bilbao, Idekel Domínguez; David Cabrera, Fernando Arce, Alejandro Zendejas; Maxi Salas, Ian González y Daniel López.

Por el contrario, Leonel Rocco formó con Axel Werner; Ricardo Chávez, Ramiro González, Jesús Piñuelas, Dionicio Escalante; Felipe Gallegos, Javier Güémez, Federico Acevedo, Pablo Barrera; Germán Berterame, Nicolás Ibáñez.

Los primeros minutos del partido se disputaron con intensidad y las acciones se trabaron en mitad de cancha, por lo que las llegadas de peligro en los marcos fueron escasas.

Maxi Salas tuvo la primera oportunidad luego de que los Rayos gestaran un buen contragolpe. El mismo Salas habilitó a Ian González, quien le regresó al argentino para que probara al arco, pero su disparo salió muy débil y Werner contuvo sin mayores problemas.

Necaxa siguió buscando y estuvo muy cerca de abrir el marcador cuando Alejandro Zendejas mandó un buen servicio desde la banda derecha para que González empujara, sin embargo, no alcanzó a conectar de buena forma y su intento se fue por encima.

Con el pasar de los minutos, los dos equipos buscaron hacerse de la posesión de la pelota, pero ninguno fue capaz de hacerlo y los últimos instantes del primer tiempo se fueron sin emociones, por lo que el marcador no se movió al descanso.

Para el complemento, Martín Barragán ingresó en el lugar de Daniel López. No obstante, al cabo de pocos minutos, Fernando Arce fue expulsado luego de recibir la segunda tarjeta amarilla por un codazo.