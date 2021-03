Con pandemia o sin pandemia, no debe desvirtuarse Semana Santa: Diócesis de Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Evitar las vacaciones durante Semana Santa es la recomendación del obispado de Aguascalientes, reiteró Rogelio Pedroza González, vocero de la diócesis local, haciendo hincapié tanto en el sentido religioso de esa fecha, como la situación sanitaria por la pandemia.

“Creo que este año también la razón nos está diciendo que no puedo hacer cosas que en circunstancias normales las haría como salir de casa y acudir a un espacio donde hay muchas personas. El mensaje es que seguimos cuidándonos”, argumentó.

Pedroza González expuso que los semáforos sanitarios son un indicativo, pero que no deberá de generar que se relajen las medidas para evitar nuevos contagios. “Bajamos en tensión, pero no podemos bajar la atención en las normas pues finalmente la pandemia no cede por la palabra de una autoridad. La pandemia cederá cuando pongamos nuestro esfuerzo que sea menos doloroso, donde ya hemos sufrido bastante”.

– ¿También que no se desvirtúe el sentido de la Semana Santa?

– Eso es con pandemia o sin pandemia. No debemos desvirtuar el sentido de la Semana Santa, recordemos que si somos cristianos es el acompañamiento al señor Jesús en su pasión, muerte y resurrección.

El vocero de la diócesis católica abundó que las celebraciones tradicionales no se llevarán a cabo por la pandemia, pero exhortó a los fieles a mantener la reflexión de la fecha.