24 C
Aguascalientes
10 octubre, 2025
Tendencias

Pide licencia el diputado Luis León, podría incorporarse a la…

Mejor hora para comprar vuelos: estrategias para viajar mejor

Cómo reducir el tiempo de espera en un restaurante

Con gran éxito arrancó Municipio Aguascalientes recorridos “Mitos y Leyendas”

Intentan ejecutar a 2 pepenadores en el fraccionamiento La Huerta…

Panteras de Aguascalientes sorprende a Soles y le gana en…

Regresa Jeans y desata nostalgia entre sus fans

Día Mundial de la Salud Mental: cómo construir entornos laborales…

Sumarían más de mil casos de taxistas despedidos “que se…

Sigue la lluvia de cancelaciones de conciertos en Aguascalientes, ahora…

Con gran éxito arrancó Municipio Aguascalientes recorridos “Mitos y Leyendas”

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con el inicio del recorrido Mitos y Leyendas 2025, el Municipio de esta ciudad abre las puertas a una experiencia única que combina arte, tradición y memoria colectiva.

Esta edición, titulada «El Alma de Aguascalientes», invita a la ciudadanía a sumergirse en un relato teatral cargado de terror y emoción, donde los protagonistas nos trasladan a lo más profundo de nuestros miedos.

A partir del jueves 9 de octubre, los panteones de La Cruz y Los Ángeles se transforman en escenarios vivos, donde el talento de artistas aguascalentenses, bajo la producción de Amorfo dan vida a una propuesta que trasciende el entretenimiento, y se convierte en un homenaje a las voces del pasado que aún podrían resonar en nuestra ciudad.

Carlos España, secretario de Servicios Públicos recordó a los asistentes que las funciones serán: miércoles y jueves 20:00, 21:00, 22:00 y 23:00 horas; viernes y sábado 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 y 23:59 horas.

Los boletos siguen a la venta en el Centro de Atención Municipal (CAM) o en el panteón previo a cada función.