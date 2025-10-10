19 C
Aguascalientes
10 octubre, 2025
Tendencias

Con gran éxito arrancó Municipio Aguascalientes recorridos “Mitos y Leyendas”

Intentan ejecutar a 2 pepenadores en el fraccionamiento La Huerta…

Panteras de Aguascalientes sorprende a Soles y le gana en…

Regresa Jeans y desata nostalgia entre sus fans

Día Mundial de la Salud Mental: cómo construir entornos laborales…

Sumarían más de mil casos de taxistas despedidos “que se…

Sigue la lluvia de cancelaciones de conciertos en Aguascalientes, ahora…

Gobierno federal quiere acuchillar a institutos electorales de los estados:…

Llaman autoridades de Aguascalientes a no llevarles “fiesta” a los…

Suman más de 20 quejas por autos dañados en baches…

Con gran éxito arrancó Municipio Aguascalientes recorridos “Mitos y Leyendas”

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con el inicio del recorrido Mitos y Leyendas 2025, el Municipio de esta ciudad abre las puertas a una experiencia única que combina arte, tradición y memoria colectiva.

Esta edición, titulada «El Alma de Aguascalientes», invita a la ciudadanía a sumergirse en un relato teatral cargado de terror y emoción, donde los protagonistas nos trasladan a lo más profundo de nuestros miedos.

A partir del jueves 9 de octubre, los panteones de La Cruz y Los Ángeles se transforman en escenarios vivos, donde el talento de artistas aguascalentenses, bajo la producción de Amorfo dan vida a una propuesta que trasciende el entretenimiento, y se convierte en un homenaje a las voces del pasado que aún podrían resonar en nuestra ciudad.

Carlos España, secretario de Servicios Públicos recordó a los asistentes que las funciones serán: miércoles y jueves 20:00, 21:00, 22:00 y 23:00 horas; viernes y sábado 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 y 23:59 horas.

Los boletos siguen a la venta en el Centro de Atención Municipal (CAM) o en el panteón previo a cada función.