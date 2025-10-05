Con éxito se realizó la rodada turística entre viñedos y el Camino Real en Jesús María

24 C
Aguascalientes
5 octubre, 2025
Claudio Bañuelos

Jesús María, Ags.- Más de 200 bikers participaron en la rodada turística que se realizó desde la Viñedos Casa Leal sobre la Avenida Independencia en esta municipalidad conurbada con el norte de la capital del estado.

La rodada fue por el Camino Real y llegó hasta la comunidad de Margaritas en la misma demarcación con un recorrido de 20 kilómetros.

Al final de la rodada tipo paseo se realizaron recorridos en los viñedos además de ofertar alimentos así cómo generoso vino de uva para venta y degustación.

Los organizadores fueron Armando García y Salvador Cisneros.