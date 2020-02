Con éxito avanza la Copa Aguascalientes de Gimnasia Rítmica

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Grandes resultados se ha reflejado en el Campeonato Nacional Copa Aguascalientes de Gimnasia Rítmica que se desarrolla en el Gimnasio Olímpico del Instituto del Deporte del Estado (IDEA).

Durante su cuarto día de competencias más de 160 gimnastas de 7 entidades de la República Mexicana han demostrado grandes habilidades en las diferentes categorías desde Clase IV hasta Clase I, quienes buscan alcanzar buenos puntajes para clasificar a los Juegos Nacionales de CONADE.

Aguascalientes participó con gimnastas de las academias del IDEA, Kalinka y Gymbaldam donde se destacan algunos resultados hasta el momento como la medalla de plata de Lizbeth Olmos en All Around de la Clase II con una puntuación de 33.200 unidades.

También en la categoría Clase III C, la gimnasta Regina Tapia del IDEA alcanza la medalla de bronce en All Around con una puntuación de 22.000 puntos y medalla de plata en la prueba con pelota al alcanzar un puntaje de 7.450 tantos.