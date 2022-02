Con estos pasos podrás aumentar la señal de tu teléfono Android

Redacción

¿Alguna vez te has quedado sin señal y no puedes hacer llamadas? Seguro es porque no conocías el truco de los teléfonos Android que te permite aumentar tu red.

Para lograr esto, sólo es necesario que escribas un código para potenciar la señal de tu teléfono.

Estos son los pasos:

Lo primero es que deberás ingresar al teclado de tu celular.

Allí escribe *3370#

Ahora no pierdas de vista la señal de tu celular.

En ese momento, si tenías una línea de señal, ahora verás que todas las barras se incrementan.

De esa manera realiza la llamada que necesites hacer y ya no se escuchará entre cortado.

Recuerda que si te aparece un mensaje de error, no te preocupes.

Ahora, si lo que necesitas es conectarte a Internet pero no tienes datos, pero tu amigo o una persona cercana sí, puedes hacer lo siguiente:

Pues lo único que tu amigo debe hacer es ingresar a Ajustes.Allí deberá ir a Redes Móviles o Conexiones.

En ese apartado verás la función de “Zona Wifi personal” o “Anclaje de red”.

Ahora dile a tu amigo que la active.

Se creará una red wifi con el nombre de su dispositivo.

Allí también puedes ver la contraseña de la red wifi.

Cabe precisar que también puedes definir qué celulares deseas o no que se conecten.

Con información de El Comercio