Con este sistema Apple te espiará aún más desde tú celular

EU.-Apple acaba de patentar un sistema que facilita el espionaje por el móvil. Este registra los movimientos que realizas al pronunciar ciertas palabras o dar órdenes a tu smartphone, de tal forma que puede concretar qué quieres cuando te mueves de una manera. Esto implica que tu iPhone, o cualquier móvil que lo use, podría espiarte sin que ni siquiera dijeses una palabra.

El 3 agosto se dio a conocer que Apple había patentado este sistema, cuyo número de registro es US2023/0245657 AP y cuyo nombre es “Keyworking detection using motion sensors”. Este sistema podría emplear los mecanismos de iOS para espiarte y saber qué quieres en cada momento, pero, ¿cómo lo haría?

Combina los datos del micrófono y los sensores de movimiento

Recoge los datos del micrófono con los de los sensores de movimiento y después los combina. Por ejemplo, cuando una persona dice “Oye, Siri. Pon una canción alegre” se registra esta petición a la vez se registra cómo se mueve esa persona cuando la realiza: si mueve la muñeca, si se desplaza lateralmente, todo el movimiento. Después se combinan ambos datos, por lo que Apple sabrá que si gesticulas de un modo, es porque le has pedido algo concreto a tu móvil.

Para ello emplea el acelerómetro y el giroscopio internos, capaces de calcular y registrar los movimientos que haces. El lenguaje corporal nunca había tenido tanta importancia, pero a todo ello se suma que la mayoría de personas emplean el móvil durante todo el día. Nadie nos conoce tanto como este, y con este sistema nos conocerá aún mejor. Será indetectable incluso por las apps para saber si estás siendo espiado.

Esto no solo amenaza nuestra intimidad, sino que también posibilita que en un futuro no sea necesario el micrófono para espiarnos. Solo con nuestros movimientos un iPhone sería capaz de saber qué le hemos pedido a Siri. Si esto sucediese, daría igual que le diésemos permiso a una app para usar el micrófono, lo tapásemos o siguiésemos los mejores consejos de seguridad podría espiarnos igualmente. De momento parece que este sistema no está perfeccionado ni operativo, pero en poco podría implementarse.

Con información de La Vanguardia