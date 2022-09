Con estas 5 bebidas puedes mezclar el tequila

Redacción

El tequila es una de las bebidas tradicionales más importantes de México. Por eso, se han creado múltiples combinaciones con chile, jugos, refrescos, entre otros.

En el marco de las fiestas patrias, es común celebrar con varios tragos de tequila, por lo que es importante que sepas qué tipo de bebidas son con las que mejor se puede mezclar.

Cerveza

¿’Premio doble’? Puede ser, ya que la cerveza no sólo es una bebida alcohólica per se, sino también un ingrediente de coctelería. Si bien se puede agregar un poco de tequila a una lata o un tarro, existen cócteles como el ‘submarino amarillo’ o el ‘ayudacal’ (con limón) que son la muestra de la adecuada fusión entre ambas bebidas.

Leche

No se trata de un invento raro, sino de una bebida tradicional de Jalisco y que recibe el nombre de ‘Pajarete’, la cual consiste en mezclar tequila con leche bronca, aparte de café, chocolate o vainilla; en aquella entidad, los campesinos suelen desayunar este ‘cóctel’ para tener altas dosis de energía. No se recomienda para personas intolerantes a la lactosa o que no han tomado leche sin pasteurizar.

Refresco de tamarindo

La ‘paloma’ se prepara con refresco de toronja y el ‘charro negro’ con refresco de cola… pero también puedes mezclar el tequila de tu preferencia con refresco de tamarindo, lo que le dará un sabor similar a un licor de tequila. Si tienes tamarindo natural, puedes cocerlo y con la pulpa hacer una margarita.

Jugo de toronja

Lo usual es mezclar el tequila con el jugo de naranja, pero también lo puedes hacer con el zumo de la toronja. Esta combinación suele servirse en un cantarito y y de ahí su nombre; se recomienda agregar lo de dos ‘caballitos’ de tequila y un poco de limón, además de un poco de chile en polvo (o piquín) para darle un toque especial.

Atole

Similar a lo que pasa con la leche bronca, el tequila también se puede agregar como ‘piquete’ al atole o elaborar un atole con tequila, el cual ha sido una sensación de varios establecimientos alrededor del país durante las fiestas patrias. Al ser una bebida dulce se recomienda consumirlo con moderación.

Con información de Radio Fórmula