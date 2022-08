Con drones fumigan parcelas en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Como parte de la tecnificación del campo del estado se comenzó ya con la utilización de drones para la fumigación de parcelas, indicó el secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial, Miguel Muñoz de la Torre.

-¿Llama la atención los drones que están usando para el campo? ¿cuál es su función?

-Te cumple varias fundaciones, a la hora que te llegan las lluvias al momento de entrar a fumigar con una mochila es complejo y puede llevar varios días, entonces con estos aparatos se pueden fumigar hasta 20 hectáreas diarias.

-¿Esto no desplaza la mano de obra en el campo?

-No, la verdad es que no la desplazan, este año iniciamos con seis drones, pero el Tecnológico de Pabellón también está apoyando con otros aparatos que ya hasta te indican en que partes le falta más humedad a la parcela.

De momento se es selectivo con los productores que requieren de esta herramienta por el número de aparatos, sin embargo asegura que se irá avanzando hasta ampliar la cobertura.