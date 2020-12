Con críticas de Morena y PRI avalan presupuesto de egresos de Gobierno del estado

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags. Entre cuestionamientos de la oposición, el Congreso del Estado avaló la Ley de Ingresos del Gobierno del estado, así como el presupuesto de egresos por más de 26 mil millones de pesos para el ejercicio 2021.

Luego que el Legislativo volvió a sesionar de manera presencial, después de más de un mes, ante el pleno, la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes fue avalada por unanimidad; pero no fue el caso de los gastos para la gestión local.

En este sentido, el diputado por Morena, Heder Guzmán Espejel, reiteró cuestionamientos a gastos que calificó de “superfluos” del gobierno panista relacionados en cuanto a dependencias como el área de Comunicación Social. “No se ve que se esté reorientando recursos extraordinarios hacia las áreas de Salud y Desarrollo Económico. Se sigue dilapidando recursos que se pudieran destinar en salud o reactivación económica en medio de la pandemia”, declaró Guzmán ante el pleno.

Mientras que la priista Elsa Amabel Landín Olivares también criticó aumentos presupuestales en áreas estatales como Secretaría de Gobierno, Obras Públicas, Turismo, la coordinación de gabinete y la televisora estatal.

“Deberíamos de tomar en cuenta que Obras Pública recibe un aumento de 42 millones en un año donde no amerita destinar hacia la infraestructura, pues venimos saliendo de una pandemia que no permitirá una recaudación satisfactoria. En Turismo se propone un aumento de 14 millones, pero no se concentrarán eventos multitudinarios el siguiente año por riesgo a la población”, resaltó.

Al final, el dictamen del presupuesto de egresos fue aprobado por mayoría.