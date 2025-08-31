17.3 C
Aguascalientes
1 septiembre, 2025
Tendencias

Peatón murió arrollado por un camión urbano en Ciudad Industrial…

Lluvias aisladas para este domingo en Aguascalientes

Derrumbarán finca tras explosión en Valle del Campestre

Advierte Espinoza no caer en fraudes por vivienda en Pabellón…

(Video) Mujer celebra su divorcio con banda sinaloense

IEE y partidos políticos quieren más de 172 millones en…

Realiza Montañez gira de supervisión de obras y entrega de…

Cómo programar mensajes en WhatsApp paso a paso

Tere Jiménez entrega más de 3 mil apoyos escolares en…

El Dr. Simi llegará a la pantalla grande

Con batalla campal termina final de Leagues Cup

Redacción

Seattle Sounders se impuso al Inter de Miami con goliza de 3-0, en la final de la Leagues Cup, durante un encuentro que terminó entre polémicas.

Lo anterior, después que el delantero uruguayo Luis Suárez, del cuadro de Florida, agredió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle, a quien le lanzó un escupitajo que fue registrado en video.

Asimismo, varios integrantes del Inter Miami agredieron a sus similares del Sounders donde milita el jugador Obed Gómez Vargas, nacido en Alaska, pero de ascendencia mexicana.

Foto: X.