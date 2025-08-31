Con batalla campal termina final de Leagues Cup

Redacción

Seattle Sounders se impuso al Inter de Miami con goliza de 3-0, en la final de la Leagues Cup, durante un encuentro que terminó entre polémicas.

Lo anterior, después que el delantero uruguayo Luis Suárez, del cuadro de Florida, agredió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle, a quien le lanzó un escupitajo que fue registrado en video.

Asimismo, varios integrantes del Inter Miami agredieron a sus similares del Sounders donde milita el jugador Obed Gómez Vargas, nacido en Alaska, pero de ascendencia mexicana.

Foto: X.