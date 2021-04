Con 3 minutos de silencio por víctimas de Covid, Ricardo Franco inició campaña

Redacción

En Aguascalientes “llegó la hora de la gente”, declaró Ricardo Franco Sierra, candidato del Partido Libre a la presidencia municipal de esta capital, durante el acto ciudadano en el que guardó tres minutos de silencio en conmemoración de vícitimas y familias afectadas por la actual pandemia de Covid-19.

Durante la conmemoración, que fue muy emotiva y representó su primer evento de campaña, Ricardo Franco reconció que él y los demás candidatos del Partido Libre representan los sueños de los ciudadanos, por lo que tienen la misión de transformar la manera de hacer política en beneficio de la gente.

Este compromiso es hacia “las empresas y comercios cerrados; las madres y padres de familia que perdieron su empleo; aquellos que se han visto afectados psicológicamente por el encierro; el personal médico librando batallas; las personas que hoy deben estar confinadas entre cuatro paredes, o peor aún, en la cama de un hospital” y sobre todo hacia “nuestros familiares que partieron antes de tiempo.”

Por ello, convocó a los presentes a reflexionar “sobre la responsabilidad que, como candidatos, tenemos con quienes han llevado la de perder durante esta pandemia” y guardó, en seguida, tres minutos de silencio en señal de respeto y solidaridad con los ciudadanos.

“A pesar de la tristeza, a pesar de la incertidumbre, no queda otro camino que levantar la mirada y seguir luchando por nuestros ideales, sin embargo, siendo un partido integrado por ciudadanos y no por políticos, de esos de siempre, no pudimos haber iniciado nuestra campaña de una manera distinta, con una falsa algarabía en medio de esta crisis de salud física, emocional y económica que estamos viviendo, pues hubiera significado una gran irresponsabilidad de nuestra parte”, enfatizó Ricardo Franco, portando una vela encendida, como el resto de los asistentes, durante la conmemoración.

“Esta luz que tenemos en nuestras manos representa nuestro profundo respeto para aquellos que desde hace más de un año, han ido contra corriente, cuesta arriba, lidiando con la adversidad sin un apoyo real que les permita ver en medio de la oscuridad un pequeño brillo de esperanza.”

Ricardo Franco reiteró que en el Partido Libre la gente encontrará a mujeres y hombres que buscan la manera de mejorar la vida de las personas, no a políticos buscando la mejor manera de comprar su voto.

“Esos políticos de siempre deben saber que llegó la hora de la gente. ¡Basta de lo mismo y de los mismos!”, destacó Ricado Franco en su mensaje.

Explicó que él, como sus compañeros de Partido, es una persona común y sin privilegios, que ha construido su patrimonio con trabajo, no por compadrazgos, amiguismos o pago de favores.

“En el Partido Libre somos gente que sueña, que lucha y trabaja por un Aguascalientes libre, libre de corrupción, de violencia, libre de desigualdad”, manifestó Ricardo Franco.Por lo anterior, Ricardo Franco Sierra llamó a la gente buena de Aguascalientes a votar por los candidatos del Partido Libre el próximo 6 de junio, ya que sólo los ciudadanos, con su voto y participación, pueden romper con los esquemas de la política