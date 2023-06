Con 1.3 millones de niños en desnutrición crónica, México el más alto en AL

Redacción

México.- Juan Rivera Dommarco, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), advirtió que de América Latina México registra el mayor número de niños con desnutrición crónica, que afecta a alrededor de 1.3 millones y existen entidades como Guerrero, Chiapas y Oaxaca, con niveles aún más altos y similares a los países más pobres de la región.

Durante la presentación de los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2022 Continua dijo “De 2012 a la fecha México se ha estancado. No ha reducido la prevalencia de desnutrición y ya es uno de los países de América Latina con mayor rezago, de hecho, México es el país en América Latina con el mayor número de niños con desnutrición crónica, porque es una población muy grande, 1.3 millones”.

Aclaró que la baja talla en América Latina, se ubica en 11.3 por ciento, en tanto que en México es de 14.2 por ciento entre menores de dos a cinco años de edad, siendo la inadecuada nutrición el factor principal de dicho problema de salud.

La baja talla se asocia con un retraso en el crecimiento, con altas posibilidades de enfermar y de morir, de acuerdo con la epidemiología.

De acuerdo con Rivera Dommarco, la desnutrición se eleva hasta en un 22.7 por ciento en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Tlaxcala e Hidalgo, y en 20.7 por ciento en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Rivera Dommarco, explicó cuyo dato relativo a la Ciudad de México sorprendió Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades: “Estas prevalencias de más del 20 por ciento, se parecen a las de países andinos —Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, que son de los más pobres— y algunos países de Centroamérica. Y, en la zona centro, en la Ciudad de México, ahí tenemos prevalencias del 13 y 14 por ciento. El resto del país tiene menores prevalencias”.

“¿Por qué no ha disminuido la desnutrición crónica? Es algo en lo que debemos seguir profundizando, en las razones, pero obviamente sabemos que las acciones de la primera infancia tienen un impacto positivo en la desnutrición crónica, y comparado con América Latina estamos un poco por arriba”.

Por ello, dijo Rivera Dommarco “se recomienda evaluar las razones del estancamiento de la desnutrición crónica, los demás países de América Latina están mejorando más que nosotros. Colombia ya tiene menor prevalencia que nosotros, ¿por qué?, ¿qué está pasando?

“Se recomienda evitar violaciones al Código Internacional de Comercialización Sucedáneos de la Leche Materna —recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud—, por parte de las compañías y no debemos permitir alimentos comercializados como sustitutos de leche materna, y en su lugar, un programa de alimentación saludable de la madre durante la gestación y del niño durante los primeros dos años de vida”.

México además enfrenta, paradójicamente, un incremento de sobrepeso y de obesidad entre este sector de infantes, problema que afecta al 37.3 por ciento de los escolares y demuestra un ligero incremento con respecto con la anterior medición, que osciló en 35.6 por ciento en el 2018.

Y detalla: “De este 37.3 por ciento, la prevalencia es mayor en niños, con un 17 por ciento de sobrepeso y 22.4 en obesidad, que en niñas, con un 21.4 por ciento en sobrepeso y 13.6 por ciento en obesidad; y comparado con 2006 hemos aumentado 2.5 puntos porcentuales que equivalen a un 7 por ciento, es decir, sigue aumentado, aunque a un ritmo menor”.

En los adolescentes, añadió, en 2022 afectó al 41.1 por ciento de ellos, 23.9 por ciento tiene sobrepeso y 17.2 obesidad, sin diferencia entre hombres y mujeres.

Otro problema de salud es la anemia y la deficiencia de absorber micronutrientes. Afecta al 6.8 por ciento, es decir, en una situación leve de acuerdo con las clasificaciones de la OMS y la diferencia es que ahora se hicieron estudios de pulsiones venosas.

La deficiencia de hierro, en escolares, tiene impacto en el desarrollo mental del menor, “este es un problema importante que debemos abordar”, y hay bajos niveles de vitamina D a pesar de que México tiene sol todo el año.

“No puede ser que los niños estén consumiendo alimentos ultra procesados. En resumen, la desnutrición crónica sigue siendo el principal problema de salud entre menores de cinco años en México. En los últimos diez años, el proceso de reducción se estancó. La anemia es un problema leve y la deficiencia de hierro también es preocupante, y aunque ha mejorado la lactancia materna, se dista de las recomendaciones internacionales”.

En la presentación de resultados, expertos informaron que el tabaquismo en la adolescencia es de 4.6 por ciento y 19.5 por ciento en personas adultas, lo que representa cerca de un millón de adolescentes y 16.6 millones de adultos que fuman.

Respecto al uso de cigarrillos electrónicos, 2.6 por ciento de adolescentes, cerca de 500 mil, y 1.5 por ciento de personas adultas reportaron su uso, lo que representa 1.3 millones de usuarios.

En adolescentes, el consumo excesivo de alcohol es de 20.6 por ciento, 13.9 por ciento lo hicieron en últimos 12 meses y 5.2 por ciento en los últimos 30 días.

Finalmente en salud sexual y reproductiva el 73.2 por ciento de la población de entre 10 y 19 años reportó haber escuchado sobre el uso de métodos anticonceptivos; y 60.4 por ciento sabe que el condón protege de embarazos y de infecciones de transmisión sexual.

