Comunidad Feminista de Aguascalientes prepara 3 días de actividades por #UnDíaSinNosotras

Daniela Lomelí



Aguascalientes, Ags.- La Comunidad Feminista de Aguascalientes informó que desde el 7 al 9 de marzo realizarán actividades en el estado para sumarse al movimiento nacional #UnDíaSinNosotras, que busca protestar por la violencia de género.



Angélica Contreras, quien es una de las líderes de esta comunidad en nuestra entidad, dio a conocer a medio digital que convocarán a todas las mujeres a reunirse en punto de las 10:00 de la noche en Plaza Patria el día 7 de marzo vistiendo de negro y morado.



Ahí, se dará inicio con una cadena feminista donde harán un minuto de silencio y un nombrarán a todas las mujeres víctimas de feminicidio en Aguascalientes.



El día 8 de marzo, continuarán algunas otras actividades en la ciudad capital, aunque, para quienes no puedan asistir, Contreras las invitó a vestir de negro con un elemento morado y que hagan conciencia de este movimiento desde sus hogares, escuelas o espacios de trabajo.



“El paro no es, no vamos a estar en casa de flojas sin hacer nada, porque lamentablemente se estaba malinterpretado, el paro significa que vamos a visibilizar el trabajo que hacemos las mujeres y que normalmente no se está viendo” sentenció.