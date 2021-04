Comunidad de Tepezalá tiene 8 meses sin agua

Claudio Bañuelos

Tepezalá, Ags.- Habitantes de la comunidad Tira del Progreso, perteneciente a este municipio situado a unos 55 kilómetros al norte de la capital, suman dos años batallando para tener agua en sus viviendas y en los últimos 8 meses de plano tienen que robarla o pagar pipas de 7 mil litros a un costo de 400 pesos para tener agua una semana.

Esta es la realidad de cerca 140 pobladores repartidos en 24 familias, donde parece que el destino les jugó una broma con el nombre de su comunidad.

A decir de los afectados esta situación comenzó por una cuestión religiosa “En julio del año pasado vino una señora que se llama Gloria Reyes (empleada del Ayuntamiento) a pedirnos 800 pesos por familia para cooperar para las fiestas de la Virgen del Carmen cuyo templo está en la comunidad de El Carmen (también perteneciente a este municipio) y que si no le dábamos el dinero nos iba a quitar el agua. Y como le dijimos que íbamos a dar lo que podíamos, ella hasta se burló de nosotros y nos dijo ´para pinches 5 pesos que van a dar´y como finalmente no dimos nada, porque ella ni es de esta comunidad, pero sí trabaja en el municipio le pusieron candado a las llaves del pozo que surte el agua aquí y ya no nos dan agua y creo que no se puede revolver una cosa con la otra, total uno da lo que uno puede” denunció a El Clarinete, Esther Sustaita.

Por su parte María Guadalupe Medina “acarreamos el agua de donde podemos, de donde nos den. Nos la robamos y con esa la hervimos, para cocinar y bañarnos”.

Marisol Ruvalcaba comentó “yo no me la robo, yo pago una pipa de 7 mil litros para mi familia y la de mi hija somo 13 personas en las dos familias y una pipa nos cuesta 400 pesos y nos dura una semana para darle a los animales y todo ¿De a cómo nos sale?, pero es así o nada a veces pasan más de 8 días y no llega la pipa y ya nos anda”, lamentó.

Alejandra Silva externó, “yo le pido al alcalde que nos eche el agua, nomas es abrirle a la llave, nomas que él diga, que el de la orden porque el pozo si abastece, porque vemos que el agua si corre para otros lados. y el encargado del pozo de la comunidad de El Carmen un señor que le dicen ´El Carbonato´ le mueve a la válvula y ellos si tienen agua allá en esa comunidad y para acá no llega”.



Finalmente las quejosas señalaron que esta semana personal del Organismo Operador del Agua del Ayuntamiento se comprometió a que ya tendrían el servicio del agua en esta semana.”De no ser así vamos a tomar otras medidas”, advirtió, Silva quien recordó que en innumerables ocasiones han acudido hasta la presidencia municipal en la cabecera municipal (que se ubica a unos 12 kilómetros de esta comunidad) “y siempre nos dicen puras mentiras”.



El alcalde de Tepezalá es Omar Carrillo, emanado del Partido Verde Ecologista de México y gobierna esta municipalidad desde 2016, luego en junio del 2019. Actualmente solicitó licencia ya que es candidato a diputado local.

Su encargo concluye en octubre próximo y ya adelantó que va a regresar a concluir su gestión el próximo 7 de junio.