Compromete PRD un sistema de salud sin discriminación

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En el marco del Día Internacional Contra la Homo Lesbo Bi Transfobia, el Partido de la Revolución Democrática reitera su compromiso por la defensa de los derechos y las libertades, llevando un proyecto de gobierno de coalición incluyente, respetuoso y acorde a la progresividad de los derechos humanos.

En ese sentido el dirigente estatal, Iván Sánchez Nájera, expuso que el programa de salud “Seguro Aguascalientes” será ejemplo de inclusión y respeto a todos los derechos humanos, al prestar atención integral a personas que viven con VIH, ofrecer servicios de detección temprana y prevenir que se desarrolle el SIDA. “Según datos oficiales, Aguascalientes cuenta con aproximadamente 2 mil 900 personas que saben de su estatus con VIH y se atienden en IMSS, ISSSTE e ISSEA. Quienes padecen VIH encuentran dos grandes obstáculos cuando requieren servicios de salud: el estigma que persiste en los sistemas público y privado, así como la falta de oportunidades laborales con la prestación de seguro médico y la inseguridad de que existan las medicinas, tal situación se agrava cuando el paciente forma parte de la Comunidad LGBTTTIQ+”.

Sánchez puso énfasis en que el PRD enfocará sus esfuerzos en el perfeccionamiento del sistema de salud público a través de los derechos humanos, con la promoción de una atención humanizada y sensible, sin discriminación y capacitada en temas de diversidad sexual. Especialmente garantizando los tratamientos completos a pacientes con VIH, así como vales de medicina y la valoración del Programa Estatal de VIH para erradicar cualquier oportunidad de corrupción en las adquisiciones de medicamentos especiales.

Efraín Muro, presidente de Grupo CAVA Aguascalientes, recordó que a pesar del avance informativo, la serofobia (fobia a convivir con personas con VIH) persiste en el país concentrándose en el sector salud y el la administración pública, por lo que es vital que se tenga un gobierno interesado en el combate a la discriminación y al respeto de los derechos; “hemos tenido muchos problemas de atención a las personas que vivimos con VIH, hay un gran vacío en las autoridades de salud pues la discriminación permea en todos los niveles, así que nos llena de gusto este compromiso del PRD en esta coalición, damos nuestra confianza de que tendremos un cambio y un mejor sistema de salud”.

El activista agregó que en el último año hubo un incremento de casos de VIH en adolescentes y personas heterosexuales, con alrededor de 140 nuevos registros en edades de 17 a 24 años y en adultos de 50 años en adelante, así como de diagnósticos tardíos, “el 30% de los casos que hemos diagnosticado, están en etapa muy tardía, en 2021 tuvimos 4 muertes de jóvenes menores de 30 años porque ya no pudimos hacer

nada por ellos”. Para contrarrestar esta problemática Grupo CAVA señala la necesidad de campañas informativas de prevención y un programa de atención integral sin estigmas ni estereotipos, ampliando los horarios de atención en CAPASITS así como la implementación de las tecnologías.

El integrante de la Red Hidrocálida de Personas Trans, Dante Castañeda, reconoció que la comunidad trans no ha sido prioridad para los gobiernos siendo de las más discriminadas por la falta de conocimientos e información, sin embargo destacó que en la agenda del PRD para este gobierno de coalición, la atención de calidad a las personas trans está en el programa de gobierno, “primero con capacitaciones al personal de salud para la sensibilización y conocimientos, porque muchas veces nos discriminan o nos tratan no con la sensibilidad que deberían porque desconocen el tema, porque no se han capacitado en cómo atender a un hombre trans o a una mujer trans. Confío en que el PRD hará un buen papel en el gobierno del estado para beneficiar nuestra salud, porque finalmente somos parte de la sociedad y merecemos el mismo trato digno que cualquier otra persona”.

Sánchez Nájera aclaró que el PRD continuará abanderando las causas sociales ahora desde el gobierno de coalición en especial en el tema de salud, ya que es de los ejes donde mayor coincidencia tiene con Acción Nacional y el PRI, “el gobierno habrá de garantizar esta atención sin discriminación, hablamos de educación, de capacitación, de prevención, junto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el ISSEA y el IEA; niñas, niños y adolescentes recibirán una educación sexual integral que sí tiene que ver con la prevención de enfermedades pero también de problemáticas sociales como el embarazo adolescente y situaciones de riesgo”. Sumando la participación del magisterio para avanzar en la promoción y respeto de las personas de la diversidad.

Finalmente la Secretaria Nacional de Juventudes, Karla Jacobo, expuso que en seguimiento a la congruencia política, el PRD ha concretado una coalición donde los derechos y las libertades están garantizadas, en donde la diversidad sexual está dentro del plan de gobierno y con la seguridad de que se tendrá un Aguascalientes para todas las personas sin discriminación.