Compromete Palenque solución a compradores en línea que sufrieron cargos y no recibieron los boletos 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Ahora la empresa responsable de Palenque de la Feria Nacional de San Marcos compromete solución ante quejas de compradores en línea a los cuales se les hicieron los cargos y no recibieron sus boletos adquiridos.

Reconocen problemas a través de la página www.tuticket.com.mx presentó inconsistencias desde el lunes 27 de febrero en que se abrió la venta de boletos debido a la saturación de la misma.

Aceptan que hubo compradores que han visto reflejados cargos en sus cuentas bancarias, sin embargo los boletos no son emitidos por la página, lo cuan entienden que ha causado molestias, estando en la mejor disposición de solucionar el problema.

Más adelante solicitan para dará seguimiento al caso de quienes se hayan visto afectados llenar un formulario y enviarlo al enlace siguiente: https://Zermeño.com/7elxlj4C0XB5asQ0yGWZ

Añaden que si se detecta que fue un error en el correo electrónico que registraron, se les reenviarán sus respectivos boletos.

Para quienes hayan tenido un cargo erróneo en su cuenta bancarias e les contactará para dar seguimiento a su reembolso total en un plazo no mayor a 15 días.