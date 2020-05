Complicado que salones de fiestas y antros de Aguascalientes puedan reanudar actividades

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Para establecimientos como antros o salones de fiestas será muy complicado el cumplir con las medidas sanitarias (como la sana distancia) que son requeridas para reanudar sus actividades, señaló el titular de la Dirección de Regulación Sanitaria del ISSEA, Octavio Jiménez.

En entrevista telefónica con El Clarinete, Jiménez destacó si bien se está trabajando en un protocolo sanitario básico para muchos giros de la entidad, no todos podrán cumplir al cien por ciento con lo necesario.

“En un salón de fiestas o de eventos, ¿cómo vas a aplicar la distancia? recordemos los aspectos básicos para la protección del virus, uno de ellos es la sana distancia, entonces ¿cómo me piden una actividad para que esté abierta cuando no se puede cumplir con eso?, es muy complicado”, explicó.

Por ello, apuntó que hasta que el Gobierno Federal indique el fin de la Jornada de Sana Distancia, se podrá eliminar ese candado sanitario para dichos puntos sociales.

“Hasta que no quite México la aplicación de la sana distancia, que nos quite este candado, obviamente no van a poder abrir porque sus actividades no lo permiten”.

Por último, el funcionario resaltó que son cinco los requisitos básicos que todas las empresas y comercios deben cumplir para regresar a sus actividades: el uso de cubrebocas, el lavado de manos, el uso de gel antibacterial, la sanitización constante de todo el establecimiento o áreas de trabajo y la aplicación de la sana distancia.

Este jueves, el Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISSEA) dio a conocer los lineamientos sanitarios para la reapertura de puntos como el aeropuerto, la central camionera, para taxis, plataformas de movilidad, restaurantes y hoteles.