Competidores de evento ciclista en Aguascalientes reportan robos

Redacción Aguascalientes, Ags.-Mediante sus redes sociales, competidores del pasado Campeonato Nacional de Pista que se verificó en instalaciones del Instituto del Deporte del Estado en plena pandemia, reportaron robos en sus hoteles de concentración.

Uno de los afectados, subió en sus cuentas del robo de su bicicleta en conocido hotel, sin que al momento reporte la localización de la misma

Texto íntegro:

Amigos estoy en el campeonato nacional de pista en Aguascalientes, en el hotel One me acaban de robar mi bicicleta. Es la única bici de ese color aquí en México si alguien la ve me avisan porfa.

Lo anterior causó indignación entre amigos y grupos de ciclistas que reprobaron este tipo de acciones.