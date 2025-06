Comparte Martha Higareda embarazo tras superar cirugía

Redacción

Martha Higareda anunció que está esperando a su primer hijo junto a su esposo, el escritor y conferencista estadounidense Lewis Howes. La actriz mexicana, reconocida por su papel en Amarte duele y su trayectoria en cine y televisión, compartió la noticia en una entrevista para la revista Caras, luego de superar una cirugía en la que le fueron removidos miomas.

“Fue una cirugía muy compleja, pero eso ayudó a que aumentaran las probabilidades de poder tener hijos”, explicó Higareda, quien recordó que la sospecha de embarazo surgió tras un test casero, pero fue la prueba de sangre realizada por el Dr. Barroso la que confirmó la buena noticia.

La actriz relató el momento en que supo que sería madre: “Yo me puse a llorar de felicidad y Lewis me apapachaba. Él tenía la seguridad de que iba a pasar”. Desde el inicio de su relación, la pareja había conversado sobre sus metas de vida, incluida la posibilidad de formar una familia. “Dentro de esas preguntas, ‘¿te ves a ti mismo teniendo hijos?’ fue muy importante para los dos contestarla”, agregó.

Lewis Howes, conocido por su podcast The School of Greatness, expresó que nunca antes había confiado en una mujer como en Martha. “Es con ella. Confío en sus valores, en su forma de ser y en que es una mujer fuerte, que aunque yo no estuviera, sacaría a nuestra familia adelante”, dijo.

Ambos afirman estar viviendo su etapa más feliz y esperan con entusiasmo la llegada de su bebé. “Desde que nos conocimos, hablamos de lo que mucha gente evita al principio. Fue lindo poder conectar desde nuestra visión de la vida”, concluyó Higareda.