Comparte Aguascalientes experiencias en seguridad en foro en Brasil

Redacción

El Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i) de Aguascalientes representó a México en el 2° Simposio Internacional sobre Seguridad en los Servicios Turísticos, que se llevó a cabo en Paraná, Brasil.

La invitación fue extendida por el gobierno brasileño, a través de la Policía Militar Nacional, gracias a que el C5i de Aguascalientes es reconocido como el mejor calificado del país.

Durante el encuentro, Michelle Olmos, titular del C5i, compartió su experiencia en el uso de la innovación tecnológica aplicada a eventos masivos turísticos, la coordinación de servicios de emergencia y la implementación de algoritmos de inteligencia artificial para fortalecer la seguridad de los visitantes.

Como caso de éxito presentó la Feria Nacional de San Marcos, reconocida como la feria más importante y segura de América.

Este simposio contó con la presencia de representantes de Brasil, República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Argentina, El Salvador y Colombia, quienes intercambiaron estrategias y buenas prácticas en beneficio de la seguridad turística internacional.

Con la participación del C5i en este evento, Aguascalientes fortalece su compromiso con la cooperación internacional, la innovación tecnológica y la protección de los turistas, para hacer de este estado un referente nacional para vivir y visitar.