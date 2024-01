Comparan horquilla rockshox y una Fox

REdacción

EU.-¿RockShox o Fox? Es una de las dudas clásicas entre mountain bikers a la hora de elegir la suspensión para su bicicleta. O también para decantarse entre un modelo de serie con horquilla o amortiguadores de una u otra marca.

Ambos fabricantes estadounidenses dominan el mercado de suspensiones a nivel mundial desde hace años. Y en el ámbito de la modalidad reina del MTB, el Cross Country, sus horquillas SID y 32, respectivamente, siguen siendo la elección más frecuente tanto para corredores profesionales como para el biker aficionado. Por fiabilidad, rendimiento y ligereza.

RockShox SID SL o Fox 32 Step-Cast: ¿qué horquilla me conviene?

RockShox SID SL Ultimate y Fox 32 SC Factory, las versiones de alta gama de cada modelo.

En este análisis comparativo elegimos las versiones más ligeras de ambos modelos. Por el lado de RockShox, la SID SL Ultimate de 100 mm, de reciente llegada al mercado. Y, por el otro, la Fox 32 Step-Cast (SC en adelante) Factory, también de 100 mm de recorrido.

No obstante, ambos modelos cuentan con variantes de recorridos aumentados (110, 120 mm) o diámetros de barras sobredimensionados (SID en RockShox, 34 SC en el caso de Fox) para guiarte en la elección atendiendo a tus necesidades o compatibilidad con la bicicleta. Lee también

CONSTRUCCIÓN Y CHASIS

La última generación de horquillas SID SL llega con aumento de volumen de la cámara de aire DebonAir+. ISRAEL GARDYN.

Vamos a comparar ambos modelos en función de varias características clave. Comenzamos por la estructura o el chasis de cada horquilla. En la SID SL Ultimate de RockShox hay importantes novedades en este aspecto, con una estructura ampliada, manteniendo el diámetro de barras de 32 mm, para aumentar el volumen de la cámara de aire e incrementar la rigidez lateral. Asimismo, la SID SL estrena nuevo diseño de corona en la parte superior de aluminio, con un mecanizado especial para garantizar rigidez, resistencia y peso reducido.

Detalle de la sección hueca Step-Cast de la botella de la Fox 32 SC.

En el caso de la Fox 32 SC el chasis Step-Cast, que da nombre al modelo y se caracteriza por el ‘corte’ de la parte inferior de la botella, creando una sección inferior hueca para bajar peso sin mermar los niveles de rigidez. Es una de sus señas de identidad del modelo, cuyas barras también son de 32 mm. Una estructura revolucionaria y patentada por la marca que se ha mantenido prácticamente inalterada desde su primer modelo de 2016. Salvo el rediseño de la corona en 2020 para ganar en rigidez.

PESO

Ambas horquillas con sus mandos de bloqueo remotos de 3 posiciones.

Es un aspecto en el que ambas horquilla ofrecen cifras similares. En las versiones de alta gama de ambos modelos gana la RockShox SID SL, con 1.338 g por los 1.397 g de la Fox 32 SC Factory (ambos pesos en versión 29” sin eje ni mando remoto).

59 g de diferencia que no son muy significativos en términos de rendimiento. Y que además se pueden igualar más, ya que el mando remoto de 3 posiciones de Fox pesa alrededor de 40 g menos (peso de 39 g) que el Grip Shift (también de 3 posiciones) de la RockShox SID SL (79 g sólo el mando, sin contar puño).

FUNCIONAMIENTO (cámara de aire, cartucho)

La nueva SID SL estrena el cartucho ultra ligero Charger Race Day con 3 posiciones de compresión, probado en competición por Nino Schurter.

Un aspecto clave de toda horquilla de suspensión es su configuración interna. En el caso de la SID y la Fox 32 de última generación se valen de una cámara de aire con un espacio optimizado, preparado para personalizarse en términos de progresividad a través de espaciadores o tokens.

En el caso de la RockShox SID SL, la última generación del modelo estrena la cámara DebonAir+ con cambios en la gestión de volumen del compartimento negativo (con un 50% más de volumen que la anterior versión) y un 16% más en la positiva. Unos cambios que buscan conceder mayor tracción y sensibilidad en la zona inicial y media del recorrido.

En esa ‘zona media’, que se corresponde con la posición de pedaleo y el paso rápido por obstáculos más asequibles tan característicos del Cross Country, la RockShox SID ha recuperado el terreno perdido que tenía con respecto a la Fox 32 SC. No sólo en esta actualización de la cámara de aire. También estrenando su cartucho más ligero, el Charger Race Day 2, y añadiendo una posición intermedia en el ajuste de la compresión, la pedal.

Así, iguala la disponibilidad con bloqueo de 3 posiciones, con la que ya contaba la Fox 32 SC desde su primera versión de 2016. En el caso de Fox, el cartucho, llamado FIT4 (GRIP en la versión Performance más económica), y la configuración de bloqueo no han experimentado cambios significativos desde el primer modelo, confiando en su fiable y ligero pistón de aluminio.

AJUSTES Y COMPATIBILIDADES

La Fox 32 SC Factory cuenta con bloqueo de 3 posiciones (opciones de mando remoto y dial en la barra) y ajuste de compresión en baja velocidad de 22 clics. ISRAEL GARDYN.

De esta forma, tenemos las dos horquillas XC de 100 mm con opciones de mando de bloqueo de 3 posiciones. Y en el caso de la SID SL añade también la opción de montar el de 2 posiciones (tanto Twistloc y OneLoc). La Fox 32 SC Factory, por su parte, añade también, a su mando o dial 3P (Open, Medium y Firm o cerrado), un dial de ajuste adicional de la compresión en baja velocidad para el modo abierto, de 22 clics. Y como es lógico, ambas cuentan con ajuste del rebote, en el caso de la Fox 32 SC de 10 clics o posiciones y en la RockShox SID SL de 20 clics.

En el capítulo de los espaciadores la RockShox SID SL viene con la cámara de aire sin ellos, pero se pueden introducir 3. Mientras que en la Fox 32 SC la horquilla viene de serie con un espaciador instalado y se pueden introducir 3 más (máximo de 4).

Nuevo mando remoto Twistloc Ultimate de la SID, de 3 posiciones (cerrado, pedal y abierto) e indicadores LED de cada una de ellas. Se vende por separado por 133 €. ISRAEL GARDYN.

Las dos horquillas poseen 100 mm de recorrido. Pero la nueva generación SID SL (y también la SID de 120 mm) puede ajustar el recorrido a 110 mm con un kit de conversión. Y no podemos olvidarnos de los ajustes (presiones, ajuste de rebote) y control de mantenimientos de la suspensión que puedes realizar de forma rápida desde la app RockShox Trailhead para la SID SL. Una opción con la que no cuenta Fox, ofreciendo sólo el servicio Bike Help Center con manuales y guías de mantenimiento en su web oficial.

En cuanto a las compatibilidades principales, ambas horquillas son compatibles con ejes boost de 110 mm y ruedas de 29”. Aunque la Fox 32 SC reserva aún una versión compatible con ruedas de 27,5”. El ancho máximo de neumático permitido es de 2.35” en el caso de la SID SL y en la 32 SC de 2.3”. Mientras que el estándar de dirección compatible es 1.5” tapered para ambas y se pueden instalar con discos de freno de 160 a 200 mm de diámetro en los dos modelos (hasta 180 mm en el caso de la Fox 32 SC de 27,5”).

GAMA Y PRECIO

La SID SL es compatible con neumáticos de hasta 2.35″.

La RockShox SID SL se presenta en 4 versiones diferentes, aunque sólo dos de ellas podrán comprarse por separado (aftermarket) y el resto estarán presentes en montajes de serie de las bicicletas:

Gama RockShox SID SL 2024:

SID SL Ultimate 3P/2P (cartucho Charger Race Day 2): 1.079 €

SID SL Select+ 3P/2P: no disponible aftermarket

SID SL Select 3P/2P (cartucho Charger RL): 810 €

SID SL 3P/2P (cartucho Rush RL): no disponible aftermarket

Mandos remotos (compra por separado):

Twistloc Ultimate (3P y 2P): 133 €

Twistloc (3P y 2P): 97 €

OneLoc (2P): 96 €

Ambas son compatibles con ejes boost de 110 mm y discos de freno de 160 a 200 mm. ISRAEL GARDYN.

Por su parte, la Fox 32 SC se divide en dos versiones: Factory (con recubrimiento anti fricción Kashima de color dorado en las barras) y Performance (acabado convencional negro y cartucho GRIP), así como opciones con o sin mando remoto:

32 SC Factory 3P (cartucho FIT4): 1.519,71 €

32 SC Performance 3P (Cartucho GRIP): consultar distribuidor

Mandos remotos (compra por separado):

Fox 3P: 96 €

Además, hay que mencionar en los dos modelos las alternativas de 120 mm que ofrecen los modelos SID (ajustables a 110 también y con barras de 35 mm) y Fox 34 SC, con barras de 34 y versiones tanto de 100 como de 120 mm.

CONCLUSIONES

RockShox SID SL Ultimate en acción. ISRAEL GARDYN

La RockShok SID SL se ha acercado, y superado en algunos aspectos, a la revolucionaria Fox 32 SC, que hace 8 años revolucionó la concepción de la horquilla de suspensión moderna para XC. Ambas tienen ya mando de bloqueo de 3 posiciones en casi todas sus versiones y en peso andan muy parejas, con una ligera ventaja sobre la SID.

En cuanto a ajustes y compatibilidades, son muy similares. Aunque la Fox 32 SC sigue ofreciendo más abanico en la calibración de funciones clave como la compresión (con el dial de baja velocidad en la serie Factory) o en la personalización de la progresividad, pudiendo añadir más espaciadores a la cámara de aire.

Fox 32 Step-Cast Factory. ISRAEL GARDYN.

En gama y precios gana la RockShox SID SL. Así como en el punto extra de poder modificar el recorrido de 100 a 110 mm con un kit de conversión, sin verse en la obligación de adquirir otra horquilla si se quiere más recorrido, como sucede en Fox. En cuanto a mantenimientos, un punto importante debido al alto coste de las revisiones, la Fox 32 SC ofrece un margen o plazo de revisiones algo más amplio que en RockShox, esta última recomendando un plazo extra de mantenimiento básico de 50 h que Fox no tiene.

No obstante, y para ambos modelos, debemos recordarte que las revisiones dependen en último término de la frecuencia de uso de la bicicleta, el nivel técnico de los recorridos que realices y de los cuidados diarios que hagas a la horquilla (limpieza y ajustes de presión o compresión correctos).

