Comparan al príncipe Carlos con un narco tras ser señalado de recibir millones en efectivo

Redacción

Inglaterra.-El príncipe Carlos está bajo la lupa después de que se revelara que el ex primer ministro de Catar, Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani, le entregara 3 millones de euros (aproximadamente 63 millones de pesos) en efectivo divididos en tres ocasiones distintas entre 2011 y 2015.

Según el diario británico The Sunday Times, “HBJ”, como es mejor conocido el jeque, entregó la primera vez 1 millón de euros en bolsas de Fortnum & Mason, una lujosa marca británica de té y alimentos.

La segunda ocasión fue en Clarence House, hogar del príncipe, en 2015. Supuestamente Carlos recibió 1 millón de euros una vez más, esta vez dentro de una maleta. El diario indica que dos miembros de su equipo contaron personalmente los billetes de 500 euros, uno a uno, y después lo ingresaron a Coutts, un banco privado con el que la familia real suele trabajar.

Carlos de Gales en la cumbre de naciones del Commonwealth el pasado 24 de junio. (Dan Kitwood/Getty Images)

A sabiendas del escándalo que las revelaciones podrían causar, Clarence House ya se expresó al respecto y aclaró que el dinero “se transfirió inmediatamente a una de las organizaciones benéficas del príncipe que llevó a cabo los convenios apropiados y los correctos procesos”.

En efecto, la política que respecta a regalos que puede recibir la familia real hace que estos préstamos no sean ilegales, dado que se trataría del apoyo a una fundación benéfica. Sin embargo, The Charity Commission ya declaró: “Estamos al tanto de los reportes sobre las donaciones recibidas por parte de la Charitable Foundation del príncipe de Gales. Revisaremos la información para determinar si la Comisión tiene un papel en la materia”.

Por otro lado, el experto en financias reales Norman Baker llamó “sucio” al comportamiento del príncipe de 73 años.

Carlos y Camila de Cornwall con Hamad bin Jassim en 2010. (WPA Pool/Getty Images)

“Un millón de euros efectivos dentro de bolsas o maletas, entregado a puertas cerradas, es lo que esperarías de un narcotraficante en Sudamérica, no del heredero al trono británico. Es un comportamiento sucio que refuerza la visión a la que muchos han llegado, que Carlos no está hecho para ser rey”, acusó en el diario The Times.

