Compara las diferencias en el uso de 3 medidas de llantas para el MTB Enduro

Redacción

Hoy en día existen tantas posibilidades a la hora de comprar una mtb, que puede ser una auténtica locura. Si no lo tienes muy claro o no quieres dejarte engañar por las modas, esto podría ayudarte.

26″ nostalgia, rebeldía y terrenos ratoneros

Aunque es una medida de rueda que en teoría tiende a desaparecer (más casi por imposición del mercado), podemos beneficiarnos de muchas de sus ventajas.

Las bicicletas con geometría para ruedas de 26” son ligeras y nos ayudarán a superar pendientes con éxito. Además, la distancia entre ejes es más corta que en bicicletas diseñadas para rodados más grandes, por lo que nos aportará una gran rigidez y eficiencia de pedaleo.

En el caso de que los terrenos por los que nos movamos sean muy “ratoneros”, es decir, con muchas curvas y cerradas, el tamaño de rueda más pequeño ayudará a que sea una bici muy manejable y puedas girar más fácilmente.

Sin embargo, también exigirá mayor destreza y técnica sobre la bici, ya que penaliza su menor estabilidad y aplomo pasando sobre obstáculos. No obstante, será todo un desafío elegir la mejor trazada y tus rutas pueden ser muy entretenidas.

Aunque es verdad que el mercado últimamente no ofrece muchas opciones, los de segunda mano presentan varias elecciones que pueden ajustarse a lo que buscas y a precios de ganga. Sin embargo, algunos repuestos son cada vez más limitados y puede costarte encontrarlos, ya que los fabricantes hacen menos. La buena noticia es que el precio será más asequible.

Otro punto positivo es que requieren menos espacio, si vives en un piso alto, fijo que agradeces que te quepa más fácilmente en el ascensor.

Ventajas de las ruedas de 26″

Ligereza y rigidez

Gran manejabilidad

Si encuentras bici en el mercado de segunda mano, puede ser una auténtica ganga

Componentes más baratos

Te cabe en el ascensor y tienes más facilidad a la hora de guardarla

Ventaja extra

Exclusividad, poca gente quedará como tú. Si te mola ser diferente, aceptas que a veces se reirán, otras te criticarán y otras te alabarán, pero todo te da igual, esta es tu medida.

Inconvenientes de las ruedas de 26″

Exige mayor destreza y técnica sobre la bici

Cuesta encontrar modelos en el mercado

Menor estabilidad

Repuestos más limitados

Ruedas de 27.5″ las preferidas de muchos bikers

Hoy en día la mayoría de los riders eligen esta medida de rueda. Realmente la diferencia de diámetro entre las 26″ y las 27.5″ no es tan grande, pero sí es suficiente para permitirte disfrutar de tus rutas de Enduro sabiendo que pasarás por encima de los obstáculos mejor que con una 26″, ya que la superficie de contacto con el suelo es ligeramente mayor.

Esa pequeña diferencia te ayudará en las subidas técnicas gracias a que te otorgará mayor tracción, pudiendo superar las irregularidades del terreno.

Tendrás una gran manejabilidad en curvas y las bajadas que requieran más habilidad serán mucho más asequibles debido a su estabilidad y buen comportamiento en este tipo de terrenos.

Además, su mayor diámetro hacen que la bici sea más eficiente rodando, ya que avanzará mejor.

Con las ruedas 27.5″ tienes una amplia gama de donde elegir, tanto bicis como accesorios o repuestos. Como ya lo mencionamos, hoy en día esta medida es la preferida por muchas personas.

La única desventaja que hemos podido encontrar con las ruedas de 27.5″, es que puedes tener más limitaciones en cuanto a espacio, ya sea para guardarla en casa o llevártela en el coche para hacer una ruta en otro lugar.

Ventajas de las ruedas 27.5″

Mejor tracción que las de 26″

Manejabilidad muy buena

Mayor estabilidad

Buen comportamiento en terrenos técnicos.

Eficiencia rodadora

Gran abanico en repuestos

Inconvenientes de las ruedas 27.5″

Te puedes ver con limitaciones en cuestión de espacio (ascensor, casa, coche…)

29″ ideales para quien busca control y tracción

Una rueda grande implica tener mayor superficie en contacto con el terreno, por lo que obtendrás una gran tracción. También te otorgará control en bajadas y superarás con mayor facilidad las zonas más técnicas. Sin embargo, la manejabilidad en curvas cerradas podría verse más reducida, requiriendo mayor precisión para colocar la bici en su sitio, dependiendo así de tu nivel y destreza.

En las bicicletas diseñadas para 29″ el eje pedalier está más alto, por lo que contarás con más espacio libre y una mayor capacidad de maniobra que te permitirá evitar golpear partes de la bici (pedales, bielas, platos…) con los obstáculos naturales de tu ruta. Pero no es oro todo lo que reluce, a mayor altura del eje pedalier y mayor distancia entre ejes la bici se torna menos rígida y estable y la eficiencia de pedaleo será menor.

A la hora de comprar una bicicleta de esta medida de ruedas, ten en cuenta tu altura. Si eres de estatura pequeña, puede resultarte complicado manejar una bici así debido al gran tamaño de las ruedas. Aunque existen tallas que se puedan adecuar a la tuya, dependiendo del uso que le vayas a dar y del terreno por el que vayas a rodar, puede penalizarte.

El peso suele ser uno de los factores determinantes para cualquier biker a la hora de adquirir una nueva mountain bike. Si esto te preocupa, piensa que tener un mayor diámetro de rueda implica más material y por lo tanto más peso.

Ventajas de las ruedas de 29″

Gran tracción y control en las zonas más técnicas

Inconvenientes de las ruedas de 29″

Menor manejabilidad en curvas cerradas (según destreza)

Menor rigidez, menor eficiencia de pedaleo (mayor distancia entre ejes)

Menos manejable para personas de baja estatura (dependiendo del terreno y aptitudes)

Mayor peso

Rodado mullet: ¿será el futuro?

Este tipo de bicis combina una rueda delantera de 29” y una rueda trasera de 27.5”. La idea es ofrecer una bicicleta que combine lo mejor de ambas medidas.

Un mayor diámetro en la parte frontal de la bicicleta te aportará agarre y generará sensación de confianza ante obstáculos. Un diámetro menor en la parte trasera permite una geometría con vainas más cortas y un centro de gravedad más bajo en la parte media-trasera. Con esto obtendrás mayor estabilidad y rigidez que en una full 29”.

Además, la rueda trasera de menor tamaño contribuirá a que no corras tanto peligro de rozarte con la rueda al echar “culo atrás” en bajadas empinadas, puesto que contarás con mayor espacio para adaptar tu postura. Además, puede ayudarte a encajar las curvas mejor. No obstante, en terrenos muy revirados puede costarte igual si no cuentas con la destreza y el nivel suficientes. No olvides que la rueda delantera es bastante grande y por lo tanto menos manejable.

Las desventajas que vemos en esta configuración son sobre todo dos:

Tener que comprar y llevar repuestos para ambos tamaños de rueda. Muchas veces encuentras ofertas de 2 ruedas/llantas que solo incluyen el mismo tamaño, 27.5 ó 29. Así que te saldrá más caro comprar una de cada una y tendrás que llevar también una cámara de repuesto de cada medida en la mochila.

El segundo punto negativo es básicamente la falta de opciones. Por el momento pocas marcas se han animado a sacar al mercado esta combinación.

Ventajas de los rodados mullet

Buena estabilidad y tracción

Centro de gravedad más bajo en la parte media

Mejor rigidez que una 29, ya que las vainas pueden ser más cortas

Mejor manejabilidad que una 29, gracias a la rueda trasera

Mayor espacio trasero para adaptarte a la bici en bajadas empinadas

Inconvenientes de los rodados mullet

Repuesto: tendrás que comprar cubiertas, cámaras y llantas de medidas diferentes, por lo que saldrá más caro

En terrenos muy ratoneros cuesta girar

Pocas marcas ofrecen este tipo de bicis (de momento)

Cómo elegir la mejor medida para ti

A la hora de elegir una bicicleta de montaña, debes tener en cuenta varios factores como las opciones del mercado, repuestos, espacio, tipo de conducción, tipo de terreno por el que vas a rodar, e incluso valorar los tamaños de rueda de quienes te acompañan.

No hay una medida mejor que otra, la mejor es la que se adapte a ti y lo que buscas, evalúa las ventajas y desventajas de cada medida. Y al final, lo que cuenta es que te diviertas y disfrutes a lomos de tu bici de montaña.

Con información de Pedalia