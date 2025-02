¿Cómo se construye un personaje en la actuación?

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La formación actoral en la Universidad Autónoma de Aguascalientes busca brindar a los estudiantes diversas herramientas para enfrentar la complejidad de la actuación. De acuerdo con el Mtro. Martín Octavio Layune González, profesor de la Licenciatura en Actuación, crear un personaje es un proceso multifacético que involucra una profunda comprensión del texto, el contexto y las técnicas adecuadas para cada caso específico.

“En nuestra licenciatura, nos enfocamos en estudiar distintas técnicas para construir un personaje. El objetivo es que el estudiante tenga la capacidad de decidir cuál camino seguir, según el tipo de actuación que deba realizar. No es lo mismo preparar un personaje para el teatro que para la pantalla, y dentro de estas, hay diversas técnicas que pueden adaptarse a la personalidad del actor o actriz”, comentó el maestro.

Layune González mencionó que el proceso de construcción de un personaje implica varias etapas y abordajes. Explicó que algunos actores optan por iniciar con la forma física, es decir, creando un personaje a partir de su estructura física, su manera de moverse o sus características músculo-esqueléticas. Otros, en cambio, prefieren comenzar por analizar las circunstancias y el contexto que rodean al personaje, lo que les permite definir qué está viviendo en determinado momento.

Sin importar la técnica elegida, lo fundamental es que el actor sea capaz de responder todas las preguntas que surjan sobre el personaje y actuar con veracidad ante cualquier situación, incluso aquellas que no están reflejadas en el libreto. “El personaje debe poder reaccionar como si fuera una situación nueva, inesperada, ya que, aunque el actor conoce lo que sucederá, el personaje no tiene conocimiento de lo que le va a pasar”, señala el Mtro. Layune. Este proceso exige también una preparación emocional y, en ocasiones, una investigación de campo para vivenciar situaciones que el actor no ha experimentado previamente.

En cuanto a las técnicas utilizadas, el Mtro. Layune hace referencia a métodos ampliamente reconocidos en las artes escénicas, como la técnica de Stanislavski, que se centra en el uso de los recursos emocionales del actor para crear una reacción honesta frente a una situación. “Stanislavski es el gran referente de la actuación moderna, y a partir de sus teorías surgieron diversos métodos que enriquecen el trabajo actoral, como el Método de Lee Strasberg, ampliamente utilizado en cine y teatro por actores famosos como Robert DeNiro, Robbie Williams y Al Pacino” afirmó.

Según el maestro, un aspecto clave en la formación actoral es la libertad creativa del actor al construir su personaje. Esta libertad permite que, a pesar de que un personaje sea interpretado por el mismo actor en distintas funciones, cada actuación tenga matices únicos y no sea igual a la anterior.

Finalmente, el Mtro. Martín Layune destaca que la Licenciatura en Actuación de la UAA no solo forma actores, sino profesionales con una preparación integral que abarca danza, canto, manejo de la voz, expresión corporal y emociones. Los egresados, además de ser capaces de interpretar personajes complejos, desarrollan habilidades que les permiten tener un impacto en diversas áreas profesionales, como la pedagogía y la abogacía, donde la expresión y la comunicación también son fundamentales.