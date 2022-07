Redacción

Ciudad de México.-Dos de las bebidas preferidas por los mexicanos y de las de mayor tradición sin duda alguna son el tequila y el mezcal. Sin embargo, desafortunadamente la primera también es una de las más adulteradas.

Principalmente durante las fiestas patrias -que llegarán en dos meses- hay quienes se aprovechan de la popularidad de este alcohol para ganar dinero extra a costa de los amantes de los shots.

Para ello sustituyen el líquido original por otro de menor calidad y lo diluyen con agua, pero en algunos casos se usa metanol, lo cual puede ser muy peligroso para tu salud, pues puede provocarte daños irreversibles en el cerebro y riñones o causarte ceguera.

Por ello, ante la llegada de las versiones fake que aparecen en el mercado, incluso en buenos restaurantes o bares de todo el mundo, te recomendamos seguir estos tips para distinguir un tequila original de uno falso.

¿Cómo saber si el tequila es falso?

Revisa la etiqueta

El tequila real tiene Denominación de Origen, debe decir 100% agave y hecho y embotellado en México. Si dice “tequila mezclado localmente”, “licor de agave” o “destilado de agave” en lugar de tequila, ten cuidado.

Verifica números

Los tequilas verdaderos llevan números que corresponden a la Denominación de Origen y cada destilería tiene su propio número. Hay apps como Tequila Matchmaker, que te permite checar si tiene números reales.

Checa la botella

Mírala a contraluz, si tiene algún filamento es probable que no sea legítima. Además debe tener el cinturón de seguridad.

Haz una prueba visual

El tequila tiene un color dorado icónico si se ve blanco, puede que sea una bebida adulterada con agua, etanol o metanol.

Prueba el sabor

El olor del tequila varía según el estado mexicano donde se produce; no obstante, en general debe tener un sabor ligeramente dulce. Aunado a ello, el toque del alcohol no debe tapar el resto de los sabores de la bebida. Si te sabe o huele como alcohol de farmacia, probablemente no es un tequila real.

¿Dónde denuncio la venta de tequila adulterado?

En caso de que te des cuenta de que el tequila que te estás dando es falso, lo debes denunciar. El área de Aseguramiento de Producto Terminado del Consejo Regulador del Tequila es la responsable de recibir y canalizar las denuncias de tequila falso, adulterado o sin etiqueta provenientes de los consumidores o público en general, mismas que se remiten a la autoridad o dependencia competente. No te preocupes en hacer dicha queja, ya que todas las denuncias son anónimas.

