Cómo saber quién está conectado al WiFi de tu casa

Redacción

Ciudad de México.-Conocer si la red WiFi de una casa está siendo utilizada por personas no autorizadas es una preocupación común. Esto es especialmente cierto en hogares donde varias personas comparten la conexión y puede haber vecinos intentando acceder sin permiso.

Afortunadamente, existen métodos sencillos y gratuitos para verificar quién está conectado a tu WiFi y mantener el control de la red.

Revisar la configuración del router

La forma más directa y confiable de saber quién está conectado a tu red WiFi es acceder a la configuración del router. Para ello, se pueden seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la dirección IP del router en el navegador web. Normalmente, las IP más comunes son 192.168.0.1, 192.168.1.1 o 10.0.0.1. Esto suele estar especificado en el manual del router.

Iniciar sesión con el usuario y contraseña. Si nunca los cambiaste, suelen ser “admin” en ambos campos; se puede consultar la pegatina en el router o el manual para confirmarlo.

Existen diversas maneras de verificar si hay intrusos conectados a la red WiFi hogareña.

Buscar una sección llamada “ Dispositivos conectados “, “ Clientes DHCP ” o similar. Ahí se verá una lista de todos los dispositivos actualmente conectados, incluyendo su dirección MAC, IP y en algunos casos, el nombre del dispositivo.

“, “ ” o similar. Ahí se verá una lista de todos los dispositivos actualmente conectados, incluyendo su dirección MAC, IP y en algunos casos, el nombre del dispositivo. En routers con sistemas WiFi Mesh o modelos más avanzados, las apps propias del fabricante, como Google WiFi o TP-Link Deco, también permiten visualizar fácilmente quién está usando tu red desde una interfaz sencilla.

Utilizar aplicaciones gratuitas en Windows

Otra opción práctica y rápida para usuarios de Windows es emplear software gratuito. Algunas aplicaciones recomendadas son:

Wireless Network Watcher: es una herramienta pequeña y ligera que escanea tu red y muestra todos los dispositivos conectados, con detalles de su dirección IP, MAC y nombre del dispositivo.

es una herramienta pequeña y ligera que escanea tu red y muestra todos los dispositivos conectados, con detalles de su dirección IP, MAC y nombre del dispositivo. Acrylic WiFi: ofrece análisis avanzados y también permite detectar qué dispositivos están usando tu red.

Para usarlas, simplemente descarga la aplicación, ejecútala y realiza un escaneo. La lista resultante te mostrará quién está conectado y te ayudará a detectar posibles intrusos.

La configuración del router es clave para detectar intrusos rápidamente.

Tips adicionales para mantener tu WiFi seguro

Cambia la contraseña periódicamente para impedir accesos no autorizados.

Usar cifrado WPA3 o WPA2 en la configuración del router, que son protocolos más seguros.

Habilitar el filtrado por dirección MAC para solo permitir dispositivos específicos.

Desactivar la función WPS si no se la usa, ya que puede ser vulnerable.

Detectar signos de intrusión

Si se nota una disminución en la velocidad de internet, dispositivos desconocidos en la lista de conexiones o conexiones intermitentes, puede ser un signo de que alguien ajeno está usando tu WiFi. En ese caso, hay que cambiar inmediatamente la contraseña y revisar quién está conectado.

Este método sencillo y gratuito ayuda a mantener el control de la red hogareña, proteger la privacidad y evitar que otros usen tu conexión sin permiso. Revisar periódicamente qué dispositivos están conectados es una buena práctica para asegurar una red eficiente y segura.

Con información de El Cronista