Cómo El Clarinete lo anticipó, confirma Necaxa fichaje de Martínez

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Club Necaxa informa que Emilio Martínez González se incorpora a los Rayos, iniciando su etapa con los de Aguascalientes para el torneo Apertura 2023.

Emilio es originario de Córdoba, Veracruz, se desempeña como defensa lateral y con tan solo 20 años, ya cuenta con experiencia en el máximo circuito del futbol nacional.

El veracruzano inició su carrera profesional con Lobos BUAP, con quienes encaró torneos en las categorías Sub 15 y Sub 17. Martínez pasó a vestir la casaca del Club Puebla completando su proceso formativo al disputar partidos en las categorías Sub 17 y Sub 20, ganando confianza y haciéndose de un nombre en la institución, con quienes lograría realizar el debut profesional en 2021 ante la escuadra de Cruz Azul. Martínez también ha vestido en varias ocasiones la casaca nacional en selecciones menores, además de formar parte del selecto grupo de jóvenes que acompañaron como sparrings a la selección mexicana en el mundial de Qatar.

Emilio cuenta con una gran técnica individual, misma que le permite tener salida con balón controlado, buen desempeño en el mano a mano defensivo, así como una correcta incorporación a la hora de atacar.

Emilio llega a Aguascalientes en la búsqueda de pelear un lugar en el once inicial del profesor Rafael Dudamel.