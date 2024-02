Como caso aislado y extraño calificó SSPM quema de autos del fin de semana

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Como un caso aislado y extraño calificó la SSPM la quema de autos del fin de semana, descartando que tenga relación alguna con los casos que anteriormente se llegaron a reportar en Colinas.

Tras lo sucedido el fin de semana en que varios autos fueron incendiados el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes (SSPM), Antonio Martínez Romo, aseguró que ‘todas las corporaciones estamos haciendo nuestro papel, estamos trabajando y cada quien tendrá que reforzar el ámbito que pueda corresponder para que estas cosas no se vuelvan a repetir, digo, si me permiten la frase que muchas veces se usa, son casos aislados, en esta vez, no se habían dado’.

‘Para nosotros fue algo extraño que tuviéramos un reporte de un incendio de un vehículo en un punto, y a los tres o cuatro minutos, ya teníamos otro y 3-4 minutos teníamos otro, se nos hacía extraño que si eran las mismas personas se movieran tan rápido después del trabajo que hemos hecho sabemos que fue un grupo ya organizado que se dedicaron a hacer esto, tenemos dos versiones que no las voy a exponer, pero creo, espero, que no vuelva a repetirse y si se da estamos preparados’, añadió.

Refrendando el que ‘es como lo dije ahorita, no, es algo fuera de lo que normalmente trabajamos, pero bueno creo que en la reacción que se tuvo, afortunadamente hay personas detenidas, y bueno pues ya será fiscalía quien ya el trabajo que tenga de trabajo de análisis, investigación en la carpeta, pudieran llevar a ese mismo grupo, porque creemos que pertenecen a ese grupo que trabajó’.

De las personas detenidas, abundó el mando policial, ‘tenemos algunas identificadas, pero como le digo, ya tenemos otras dos personas ya identificadas, incluso están aseguradas, que bueno sera en su momento fiscalía quien pueda determinar su probable o no participación, para poder este vincularlas, pero en el caso del trabajo que hicimos nosotros creemos que sí están relacionados’, siendo al momento el número de detenidos ‘para nosotros 5, secretaría de seguridad pública del Municipio capital, los tres de momento de los hechos y dos más posteriores’.

Para concluir negó la posibilidad de que estos hechos tuvieran relación alguna con sucesos del pasado, ‘en Colinas fueron años atrás, incluso tres meses atrás, tuvimos otra vez tener una incidencia Colinas, en el fraccionamiento San Marcos, y en Loma Bonita, afortunadamente en los dos casos, tanto de San Marcos, como Loma Bonita tuvimos aseguramientos de las personas, se presentaron a fiscalía y cesaron este tipo de situaciones, en uno de los casos le refiero que es una persona que lamentablemente está mal de sus facultades mentales, él tiene la tendencia incendiar cosas, que bueno en un tratamiento médico que tendrá que ser valorado, pero en la otra persona también fue detenido y fue presentado, entonces esos casos sí se apagaron estos resultados’.