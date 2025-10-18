Commanders se queda sin sus tres receptores estelares

Redacción

EU.-Los Washington Commanders (3-3) recibieron un golpe mayúsculo de cara a su visita a Dallas en la semana 7 de la NFL. El receptor Deebo Samuel fue descartado para el juego del domingo debido a una persistente lesión en el talón que, según admitió el viernes, es “agotadora”.https://d-2442977827656457972.ampproject.net/2509191850000/frame.html

La baja de Samuel es crítica, ya que se une a las ausencias de Terry McLaurin (cuádriceps), fuera por cuarto partido consecutivo, y Noah Brown (ingle), quien ingresó a la lista de lesionados.

Washington enfrentará a Dallas Cowboys sin sus tres receptores principales. Esto complica drásticamente el panorama para el mariscal de campo Jayden Daniels, quien pierde a su objetivo principal de las últimas semanas. Samuel, que había cargado con la ofensiva aérea, lideraba al equipo con 34 recepciones, 315 yardas y tres touchdowns.

Ante este vacío, la ofensiva dependerá de un grupo inexperto que incluye a Luke McCaffrey (ocho recepciones en el año), el novato Jaylin Lane y el veterano Chris Moore, con posibles elevaciones desde la escuadra de prácticas.

El plan de juego de Washington deberá reenfocarse. Se espera una mayor carga en el juego terrestre con el novato Jacory Croskey-Merritt y un rol protagónico para el ala cerrada Zach Ertz (20 recepciones). La estrategia buscará explotar la debilidad de Dallas, cuya defensa contra la carrera ocupa el puesto 29 de la NFL.

‘Hormiga’ González destaca el aprendizaje de estar con ‘Chicharito’ y Pulido

No todas son malas noticias para Washington. El equipo activó al guardia derecho titular Sam Cosmi desde la lista de lesionados, un regreso clave tras su rotura de ligamento en enero. Su presencia debe estabilizar la línea ofensiva y potenciar el ataque terrestre. El esquinero Jonathan Jones también fue activado.

Con información de Adrenalina