Comisiones legislativas en el congreso avanzan en la preparación de dictámenes

Aguascalientes, Ags.-Con el propósito de continuar con el trabajo parlamentario, las Comisiones de Desarrollo Económico, Deporte y Servidores Públicos, sesionaron por separado este miércoles con miras a preparar diversos dictámenes que contienen iniciativas, mismos que se turnaron a la Junta de Coordinación Política para su trámite legislativo correspondiente.

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, FOMENTO COOPERATIVO Y TURISMO

La Comisión de Desarrollo Económico Fomento Cooperativo y Turismo de la LXVI Legislatura del Congreso de Aguascalientes que preside el diputado Salvador Alcalá Durán, aprobó reformas a la Ley para el Fomento a la Economía, la Inversión y el Empleo para el Estado de Aguascalientes, con el propósito de actualizar las denominaciones de entes públicos e incorporar lenguaje incluyente.

La iniciativa fue propuesta por la diputada Laura Ponce Luna.

A la sesión también asistieron las y los diputados Arlette Muñoz Cervantes, Humberto Montero de Alba, Laura Ponce Luna y Daniela López Muñoz.

COMISIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTE

La Comisión de Recreación y Deporte de la LXVI Legislatura del Congreso de Aguascalientes que preside el diputado Rodrigo González Mireles, aprobó modificaciones al artículo 2º de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Aguascalientes con el objeto de incorporar la finalidad fundamental del deporte en dicho marco normativo, esto con el propósito de que las personas puedan adoptar estilos de vida más saludables y el acceso a tener una mejor calidad de vida.

La iniciativa la presentó el congresista Amisadai Castorena Romo.

A la sesión también asistieron la legisladora Laura Ponce y el diputado Amisadai Castorena Romo.

COMISIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS

La Comisión de Servidores Públicos de la LXVI Legislatura del Congreso de Aguascalientes que preside el diputado José Trinidad Romo Martín, en sesión ordinaria avaló el Segundo Informe Semestral de Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, en el cual destaca la aprobación de seis dictámenes que contenían reformas a diversos artículos de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Aguascalientes.

Además, en el apartado de asuntos generales, las y los legisladores sostuvieron una reunión de trabajo con la delegada del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y los Municipios de Aguascalientes en el Congreso del Estado, María Esther de la Cruz, orientada a analizar el Pliego Petitorio proyectado para el próximo año 2026.

A la sesión también asistieron las diputadas Alejandra Peña Curiel, Arlette Muñoz Cervantes y Mirna Medina Ruvalcaba