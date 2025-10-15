Comienza la instalación del Tianguis de los Muertitos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno del Municipio de Aguascalientes, a través de la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, informa que a partir del 16 de octubre iniciará la instalación de puestos del tradicional Tianguis de los Muertitos 2025, uno de los eventos más esperados por comerciantes y familias aguascalentenses.

El tianguis operará del 17 de octubre al 2 de noviembre y se ubicará en la avenida Arroyo de los Arellano, desde avenida de la Convención de 1914 Poniente hasta avenida Fundición, manteniendo la misma sede que en años anteriores.

En esta edición se prevé la instalación de alrededor 900 puestos, de los cuales el 70 por ciento estará destinado a la venta de alimentos y antojitos mexicanos, mientras que el 30 por ciento restante ofrecerá productos alusivos a la temporada, artículos artesanales, flores, dulces tradicionales y juguetes.

Durante toda la temporada participarán de manera coordinada las áreas de Protección Civil, Reglamentos, Mercados, Coordinación de Salud, Servicios Públicos y Seguridad Pública, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad, protección civil y orden público.

El Gobierno Municipal hace un llamado a la ciudadanía para disfrutar con responsabilidad de estas festividades que forman parte de las tradiciones del Día de Muertos, y exhorta a mantener la atención sobre niñas y niños, así como a acatar las indicaciones del personal operativo para conservar un ambiente familiar y seguro.

El Tianguis de los Muertitos 2025 representa una convivencia familiar y preservación de las raíces culturales que distinguen a Aguascalientes.