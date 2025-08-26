Comercios repartirán folletos para prevenir las extorsiones 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Como parte de una campaña preventiva, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) repartirá a la ciudadanía folletos para evitar las extorsiones telefónicas.

La presidenta, Maricela Acosta Herrera, detalló que la misma se incluirán negocios afiliados y no afiliados a la cámara que representa.

Mencionó que en el tema de la seguridad no se deben de escatimar esfuerzos, por lo que estarán trabajado con quienes están fuera de cámara para abarcar a más personas y que les llegue el mensaje de no caer es estas extorsiones.

Preocupados por las extorsiones se han tomado cursos por parte de la Policía Cibernética para evitar ser víctimas de la delincuencia.

“Tenemos el dato de que esa gente que intenta extorsionarnos generalmente está en otros estados, sobre todo en reclusorios, por lo que debemos hacer es estar prevenidos”.

La dirigente mencionó que de cada 10 llamadas que hagan con un par que les pegue y se lleven hasta 20 mil pesos o más es un negocio lucrativo y redondo para ellos, insistiendo en estar atentos y prevenir.