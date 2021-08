Comercio ambulante; caldo de cultivo para propagar covid: Canaco

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Humberto Martínez Guerra, advirtió de riesgo que representan el ambulantaje para la propagación del coronavirus.

El dirigente de los comerciantes organizados reprochó que mientas a los establecidos se les exigen contar con todos los protocolos sanitarios a los informales no hay quien los regule.

“El problema está en la informalidad que no sigue las reglas, vemos el caso del centro de la ciudad donde están abarrotado de puestos en calles y andadores y no lo es vemos con ninguna medida sanitaria”, reprochó el líder empresarial.

Insistió en que pese a lo que se diga los formales están cumpliendo con las reglas, sin embargo para las autoridades no existen los ambulantes a los que ni siquiera voltean a ver.

“Para ellos (los ambulantes) no hay confinamiento, ellos abarrotan andadores sin guardar distancias, sin tener gel, tapetes, sin exigir cubrebocas y ahí no pasa nada”, recriminó para concluir.