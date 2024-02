Comerciantes del centro esperan repunte de ventas por el 14 de febrero

Sofía Galaviz

Aguascalientes, Ags.- Nos encontramos a pocos días de que los festejos por el Día del Amor y la Amistad den comienzo, y en este sentido, los comerciantes del centro ya se encuentran preparados para tener un repunte en las ventas, dado a que la cuesta de enero continúa golpeando la economía de los proveedores.

Guadalupe González Madrigal, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (ACOCEN), señala que por lo general, los principales ramos que se ven beneficiados durante esta fecha son las florerías, las tiendas de regalos, las joyerías, los restaurantes y merenderos, por lo que el incremento en las ventas no se ve reflejado en un porcentaje específico.

“El repunte es para giros muy específicos (…) Les va bien a los restaurantes, a los merenderos o antros, pero todos los lugares de entretenimiento se ven beneficiados cuando la gente sale a celebrar, y en cuanto a los regalos, para las florerías y tiendas de regalos es una fecha muy buena.

Finalmente no es una fecha general, no es una fecha que nos impacte tanto, no se asemeja a un festejo como navidad”, indicó la líder de los comerciantes del centro.

González Madrigal, reiteró su molestia por la gran cantidad de vendedores ambulantes que se instalan en los andadores, impactando directamente al comercio formal.

“El comercio informal siempre impacta, siempre hace este tipo de competencia que nosotros le llamamos desleal, pero estamos seguros que el origen de la mercancía es distinto, no pasa por todos los filtro saque pasa la mercancía en un comercio formal y establecido, y siempre repercute en los precios, lo que implica mantener una empresa con sueldos, con prestaciones, simplemente lo que cuesta tener un local”, concluyó.