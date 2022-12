Comerciantes del centro de Aguascalientes cerca de alcanzar niveles de ventas pre-pandemia

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Con las ventas de la temporada navideña, los locatarios de la zona centro de Aguascalientes están a punto de alcanzar los niveles de venta que se registraron en el año 2019, previo a la llegada del Covid-19, celebró la representante de la Asociación de Comerciantes del Centro (ACOCEN), Guadalupe González Madrigal.

“La mayoría ya está haciendo sus compras y estadísticamente la mayoría me están reportando que si aún no han alcanzado los niveles de 2019, están por alcanzarlos ya, lo que hablaría de que estamos recuperando los niveles, no vamos a recuperar lo de los últimos dos años, pero sí los niveles de venta que veníamos operando antes de la pandemia”, dijo en entrevista.

La presidenta de dicha asociación destacó que esta semana se ha visto una mayor afluencia de ciudadanos concentrados en las tiendas de la ciudad, por lo que no descarta que en los próximos días, incluso durante el mismo 24 de diciembre, sea el periodo de mayor éxito para los comerciantes de Aguascalientes.

Mencionó que la compra de artículos en esta temporada decembrina es variada, pero siempre destacan productos como ropa, calzado, accesorios y juguetes. También se demandan artículos para el hogar y productos electrónicos.

“Las tiendas de accesorios, de novedades, de todo eso, pues también es una muy buena temporada”, agregó González Madrigal.

Finalemente y respecto al aumento de precios en la temporada navideña, la presidenta de la ACOCEN atribuyó todos cambios a los niveles de inflación que se viven a nivel nacional, algo que resaltó, también afecta las finanzas de los propios comerciantes.