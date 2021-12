Comerciantes de Jesús María deberán adaptarse al no uso de bolsas de plástico 

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- Los comerciantes y la población en general de Jesús María deberá adaptarse a no utilizar productos desechables o de un solo uso, ahora que en Aguascalientes estos productos estarán prohibidos en los próximos meses.

El secretario del Ayuntamiento, Adolfo Suárez, indicó en entrevista que los negocios serán el principal punto de interés para la regulación de estos productos, debido a que la nueva ley no tiene excepciones. Sin embargo, opinó que el reto más grande será cambiar la rutina diaria de los compradores.

“Yo creo que lo más importante es que concienticemos a los comerciantes, a los dueños de los negocios, y ellos encantados porque ya no van a gastar en bolsas, sin embargo, si ellos quieren que la gente siga con ellos, tendrán que buscar la forma, darles bolsitas de papel o unas baratas de tela, pero yo creo que no batallaríamos con los negocios sino con la gente”

Comentó que a la fecha, no se ha propuesto en el cabildo una actualización a su reglamento municipal en este sentido ambiental, aunque aseguró que en su momento Jesús María se sumará a lo establecido desde el Congreso del Estado.

“Ellos deberán analizar y preparar un dictamen para subirlo a cabildo y ya cabildo que lo publique en el Periódico Oficial del Estado, pero sí es importante, el municipio comparte esa idea en esa materia

Finalmente, Suárez mencionó que la misma presidencia municipal deberá evitar el uso de uniceles, bolsas de plástico, desechables o popotes, ya que con esta nueva ley también vienen sanciones para todo aquel que la incumpla.

“Deben prohibirse y la propia ley debe traer sanciones que tenemos que llevar a cabo, que tenemos que cumplir, entonces sí urge y es importante. A lo mejor nos van a costar más caro los productos desechables o de papel, pero es un tema que tendremos que apretar”.