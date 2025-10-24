Comerciantes de Aguascalientes anticipan cierre de año con incremento de hasta 50% en ventas

Redacción

Aguascalientes, Ags.– El sector comercial de la entidad se prepara para un cierre de año alentador, con expectativas de crecimiento en ventas de entre 30 y 50 por ciento durante el último trimestre de 2025, impulsado por las festividades y programas de consumo programados para esta temporada.

La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Maricela Acosta Herrera, destacó que este periodo es tradicionalmente el más fuerte para el comercio local, gracias a la derrama económica generada por el Festival de Calaveras, el Buen Fin y las fiestas decembrinas.

“Estamos proyectando un incremento mínimo del 30 por ciento, con posibilidades de alcanzar hasta un 50 por ciento. Sería un cierre de año muy positivo para el sector”, afirmó Acosta Herrera.

Subrayó que, aunque la pandemia de Covid-19 ya quedó atrás, aún existen negocios que continúan recuperándose de sus efectos, por lo que se mantiene un trabajo coordinado con los gobiernos estatal y federal para fortalecer la reactivación económica.

Asimismo, mencionó en entrevista colectiva que uno de los principales esfuerzos se centra en fomentar el consumo local, con el objetivo de aumentar las ventas y fortalecer la economía interna de la entidad.