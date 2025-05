Comenzó el pre-registro de admisión a preparatoria de la UAA

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Del 12 al 16 de mayo, el Centro de Educación Media (CEM) de la Universidad Autónoma de Aguascalientes mantendrá habilitado el pre-registro para los aspirantes que buscan cursar el nivel medio superior en alguno de los planteles de la UAA.

Este año, se ofertarán 2,095 lugares para los tres planteles (1,395 entre CEM Central y Oriente en la ciudad capital y 700 en Rincón de Romos) Por lo anterior, los aspirantes deberán seleccionar cuidadosamente la sede a la que deseen ingresar, ya que únicamente se permitirá un registro por persona. En caso de tener múltiples solicitudes se efectuará como válida la primera registrada.

Para iniciar el proceso, las y los interesados deberán ingresar al sitio oficial www.uaa.mx seleccionar la opción “Pre-registro” y completar el formulario con los datos requeridos. Efectuado este paso, deberán imprimir el pago de solicitud de admisión y la cita para entrega de documentos donde se indicará la fecha y hora para este fin en el Departamento de Control Escolar de Ciudad Universitaria.

El examen de admisión EXCOBA se llevará a cabo los días 31 de mayo y 1 de junio en las instalaciones del Campus Central de la UAA, solo quienes cumplan satisfactoriamente todas las etapas podrán imprimir el pase de ingreso para esta evaluación.

Es importante señalar que no habrá prórrogas para ninguna parte del proceso, aquellos aspirantes que no se presenten en la fecha correspondiente o que no efectúen la entrega de documentación completa y correcta, quedarán fuera del proceso de admisión.

Recuerda que puedes consultar la convocatoria completa y los detalles del procedimiento en www.uaa.mx/admision/