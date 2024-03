Combate a reventa en FNSM difícil por oferta vía redes sociales, reconocen en Reglamentos

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Debido a que el fenómeno de la reventa en la capital ya se realiza más vía redes sociales y poco se hace en físico, su detección y combate se han dificultado, reconoció el encargado de la Dirección de Reglamentos del municipio de Aguascalientes, Gonzalo Hernández Pedroza.

El burócrata sobre esta problemática comentó ‘ya lo hemos comentado, y ya lo saben ustedes que la reventa pues está muy diversificada verdad, ya lo tenemos vía los medios electrónicos, ya físicamente creo que es poco los que andan ahí, porque tenemos una cuadrilla siempre, personal alrededor de palenque y checando porque muchos ya los conocemos’.

‘Pero yo les comentaba la otra vez que se nos da mucho también por vía medios electrónicos, redes, WhatsApp, todo eso lo están ofertando, por lo tanto se nos complica mucho la supervisión, pero eso es una cosa que nos preocupa y nos ocupa, entonces estamos ahí institucionalmente varias dependencias seguridad pública, inclusive mercados también nos apoya y pues reglamentos, claro que sí, en reventa de Palenque y plaza de toros, que es donde más se nos da ese tipo’, agregó.

Con referencia a la indicación que del combate a la reventa había comentado el alcalde, Leonardo Montañez, apuntó ‘claro que si, no, no el alcalde es una de las cosas que más nos ha recomendado, que tratemos ese fenómeno que tenemos ahí, pero te digo bueno el palenque por ejemplo es un palenque muy pequeño para el tamaño de feria que tenemos, la afluencia de gente que viene, entonces viene gente de fuera que no tuvo posibilidad de comprarla y pues obviamente que buscan, pues la reventa y se nos da ese fenómeno, es por lo que siempre tenemos que también tener argucias para poderlos acotar cuando menos’.

De la vigilancia de la oferta en redes sociales, precisó ‘sí nos enteramos, pero tu sabes que eso es muy difícil, si hay una policía cibernética, pero obviamente que están cambiando de usuarios y los contactos son de mano en mano, si está complicado, tenemos que ir implementando también alguna forma de supervisión de ese sentido’.

Aunque luego Hernández Pedroza resalta ‘pero mira vuelva a lo mismo, si la gente los paga, boletos de 2 mil que los pagan en 8 mil, 10 mil pesos, pues sigue siendo muy redituable, y vamos a tener siempre de una forma u otra, si claro si los consumen pues obviamente que tienen ahí, nos aumenta pues este tipo de actividades, pues no ilegales, son faltas administrativas, son faltas cuando se detecta alguien vendiendo pues se aseguran los boletos y a la persona se manda detener’.

Aunado a ello se refirió a las sanciones a quienes son detectados revendiendo ‘yo pienso que el castigo fuerte es quitarle los boletos, para empezar, por que si hemos asegurado 10-8 boletos, no traen tantos por lo mismo, pero sí aseguramos 8-10 boletos, 4-3 se mandan arrestar, les ponen su falta de 36 horas o arresto y la multa también por reventa que no se, puede ser de los 2 mil, 3 mil pesos, más o menos’.

Y finalmente indicó ‘nosotros lo que tenemos es que pues detectamos las actitudes de las personas, porque pues obviamente pues nadie anda anunciándolos así, verdad, hay gente que ya conocemos y sabemos que se dedican a eso, pero pues ellos también tienen otras personas nuevas, caras nuevas y la gente también busca a veces contactos fuera del perímetro y ‘allá te veo por allá en Expoplaza o acá’ y hacen la transacción, es un tema difícil, un tema difícil, pero también tenemos medidas para ver, cuadrillas de personal que tiene experiencia, te digo apoyado con seguridad pública, tanto municipal como estatal, porque estatal también nos apoya mucho con eso’.