Comando armado retiene a Obispo de Zacatecas durante gira por Jalisco

Redacción

Zacatecas.-Sigifredo Noriega, obispo de Zacatecas, obispo de la diócesis de Zacatecas, informó este viernes que durante la gira que realizó hace algunas horas por Jalisco en comunidades pertenecientes a su diócesis fue interceptado por un grupo de civiles fuertemente armados quienes controlaban el paso de los automovilistas por las carreteras de la región.

El jerarca católico recalcó que más allá de la revisión y después de identificarse, no fue molestado por los civiles armados.

Allá en el estado de Jalisco, íbamos de Huejuquilla a Temzompa, pero lo que me llamó la atención es que no era ni Guardia Nacional ni Ejército, eran personas de… de… de uno de los grupos delictivos.

Ellos estaban haciendo lo suyo pues, no dejando pasar a otros grupos, me llamó la atención porque es la primera vez que me toca en vivo, un suceso como ese”, relató Noriega.