Colocan más señalamientos en la curva de la UAA

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Como parte de las acciones de prevención que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Aguascalientes a través de la Dirección de Movilidad, colocaron señalamientos preventivos en la av. Aguascalientes a la altura de la curva de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), para fortalecer la campaña de prevención de accidentes «Conduce Sin Alcohol».

En ese sentido, el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, Antonio Martínez Romo señaló que con este tipo de acciones se busca fortalecer la concientización de los conductores que circulan por esta y otras avenidas, acotando que la velocidad máxima en estas arterias es de 60 km por hora y en las zonas escolares es de 10 km por hora.

Detalló que la colocación de este tipo de señalética va de la mano con los programas de Educación Vial que se imparten a través de la Dirección de Movilidad en las escuelas de nivel básico, medio y superior.

Finalmente, el secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes hizo el llamado a la población de respetar los límites de velocidad, no conducir bajo los efectos de alguna bebida embriagante o estupefaciente, no manipular el teléfono celular al conducir, y sobre todo, a no combinar ninguno de estos factores.