Coloca una caja fuerte en el refri para que sus hijos no se coman sus chocolates

Redacción

Argentina.- María Emilia Moldero, es una madre proveniente de Argentina, ha tenido que adaptarse a que cada vez que compra chocolates para darse un gusto, tiene que compartirlos con sus hijos. Aunque eso no ha sido lo malo para ella, sino que el hecho de que van al refrigerador donde los guarda, para sacarlos y comérselos sin su permiso.

Por lo que ingenió una estrategia para que eso no volviera a pasar.

El usuario ‘vidriosfrancisco‘ pilló a María en el refrigerador y no dudó en grabarla para subir el video a TikTok, ya que estaba haciendo algo que llamó su atención.

“¿Qué hacés, boluda?”, preguntó el hombre, a lo que María respondió:“No, ustedes no me cagan más”, mientras colocaba una caja fuerte dentro de la nevera, lo que dejó atónito al testigo.

“No podés poner una caja fuerte en la heladera”, dijo el hombre entre risas, pero la madre sabía lo que hacía con tal de proteger sus deliciosos dulces. “Yo tengo mis chocolates acá una vez, dos veces sí, tres no. No me cagan más, ya está cerradito todo”, contestó.

El video no tardó en acumular millones de reproducciones en la red social, y por supuesto que también en recibir un montón de comentarios. “Buena idea”, “No veo fallas en su lógica”, “Genia“, “Jajaja está bien esa, cada uno pone la cosas donde se le antoja”, “Te apoyo totalmente, con el chocolate nooooo! el chocolate es sagrado”, “No lo había pensado”, “Excelente jugada”, “Habría hecho lo mismo” y “Necesito una de esas“,comentaron usuarios en la publicación.

Con información de El Diario de Juárez