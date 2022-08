Colegios privados forzan a padres de familia a comprar paquetes escolares que ellos venden 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La presienta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Acocen) Guadalupe Madrigal, reveló que hay colegios privados que están ofreciendo sus propios paquetes de útiles escolares, forzando así a la compra de los mismos a los padres de familia.

“En las escuelas privadas muchas de ellas han optado por vender sus paquetes que arman en donde hay una compra forzada de uniformes y ahora hasta de útiles escolares de determinadas marcas o características”, expuso.

En entrevista sostuvo de igual manera estimó que este tipo de prácticas afectan al mercado al no haber una libre competencia en donde la función de las escuelas no debe ser la venta de artículos y menos condicionarlos.

Al concluir Madrigal resaltó que con el arranque del ciclo escolar de manera presencial se espera un mayor movimiento y ventas en los negocios con giros relacionados a la educación, no sólo del centro de la ciudad, sino en general para todo el estado.